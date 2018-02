Fußball Hegauer FV ist Südbadischer Meister

Fußballfrauen bleiben beim Futsalturnier in Bad Dürrheim ungeschlagen. Am Samstag ein Nachholspiel in der Oberliga.

Hallenfußball, Frauen: Am Samstag hat das Oberligateam des Hegauer FV die Südbadische Futsal-Meisterschaft gewonnen. Es hatte sich beim Qualifikationsturnier in Offenburg-Elgersweier für die Endrunde in der Salinensporthalle in Bad Dürrheim qualifiziert. Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften gespielt. Mit vier Siegen – gegen den ESV Waldshut (3:0), SF Eintracht Freiburg (3:0), SC Hofstetten (2:0), FV Baden-Oos (4:0) und einem 1:1 gegen den FC Bad Dürrheim erreichte der HFV als Gruppensieger das Halbfinale. Mit einem souveränen 5:0-Sieg im direkten Bezirksvergleich gegen den SV Deggenhausertal traf die Mannschaft von Trainer Gino Radice im Finale erneut auf den Gruppengegner FC Bad Dürrheim, der sich im zweiten Halbfinale nach 6-Meter-Schießen gegen den FC Denzlingen durchgesetzt hatte. Mit einer starken Leistung wurde der Gastgeber klar mit 3:0 besiegt.

Der Hegauer FV war in allen sieben Turnierspielen ungeschlagen geblieben und erzielte 21:1 Tore. "Das beste Team hat verdient gewonnen“, lobte Holger Rohde, Frauenbeauftragter des Bezirks Schwarzwald.

Nur einen Tag später stand am Sonntag noch ein Testspiel auf dem Terminplan. Die Partie gegen den württembergischen Landesligisten TSV Frommern endete 3:3. Für den Tabellenführer beginnt am Samstag mit dem Nachholspiel gegen den FV Niefern (Pforzheim) die Rückrunde. Spielbeginn auf dem Kunstrasenplatz in Welschingen ist um 17.15 Uhr.