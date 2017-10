Fußball Hegauer FV hofft auf ersten Heimsieg im Derby

Nach drei Auswärtsspielen und einem Unentschieden im ersten Heimspiel empfangen die Oberliga-Fußballerinnen des HFV den Tabellenzweiten TSV Tettnang.

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – TSV Tettnang (Sonntag, 13 Uhr, Hegau-Stadion Engen). – In einem Liga­spiel sind sich die beiden Mannschaften in den letzten Jahren nicht gegenübergestanden. Der Vergleich fand aber immer wieder in Testspielen statt, und die Spielerinnen kennen sich teilweise auch schon seit Jugendzeiten aus den Spielen in der B-Juniorinnen-Oberliga. Man kann auch vom Vergleich See-West gegen See-Ost sprechen. Beide Vereine sind ähnlich aufgestellt und bieten Talenten aus der jeweiligen Region eine Plattform für höherklassigen und leistungssportorientierten Frauen- und Juniorinnenfußball an. Beide haben ein Juniorinnen-Team in der Oberliga, aus dem sich die Spielerinnen für die aktiven Teams hauptsächlich rekrutieren. Es kommt also zu einem hoch interessanten Vergleich.

Der TSV Tettnang hat ein Spiel mehr als der Hegauer FV ausgetragen, der ein Ligaspiel wegen der zweiten DFB-Pokalrunde verlegen musste. Drei Siege, ein Unentschieden und ein 0:3 beim Karlsruher SC stehen in der Bilanz der Württembergerinnen. Mit einem 2:1-Sieg beim Karlsruher SC sind die Hegauerinnen vor einer Woche, nach zwei sieglosen Spielen, in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Tettnang peilt die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz nun den ersten Heimdreier in dieser Saison an. Trotzdem gibt es keine Favoritenrolle vor diesem Spiel, beide Mannschaften agieren auf Augenhöhe. Entscheiden wird also die bessere Tagesform.

Das bedeutet für den Hegauer FV in der aktuellen Situationen, individuelle Fehler in der Defensive zu vermeiden und in der Offensive die richtig guten Chancen auch zu nutzen. Hier hat die HFV-Elf noch keine richtige Balance gefunden. Es gab noch kein Spiel ohne Gegentreffer. Vor dem gegnerischen Tor fehlen in vielen Situationen noch die Coolness und die Torjägerqualitäten, um gute Chancen auch in Tore zu verwandeln und dadurch Ruhe ins Spiel zu bringen. Die Richtung stimmt aber beim HFV. Nun gilt es, die guten Trainingsleistungen auch am Spieltag auf den Platz zu bringen.

Das Frauen-Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt am Sonntag direkt im Anschluss an das Oberliga-Spiel in der Verbandsliga Südbaden gegen die SG Wittlingen-Wollbach. Anpfiff ist um 15 Uhr im Hegau-Stadion. Die B-Juniorinnen des HFV haben in der Oberliga am Samstag ebenfalls ein Heimspiel. Sie empfangen um 14 Uhr den SV Eutingen im Hegau-Stadion. (roe)