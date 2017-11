Fußball Hegauer FV empfängt FV Bellenberg

Eigentlich steht am Wochenende offiziell der letzte Vorrundenspieltag in der Frauen-Oberliga auf dem Programm, nicht aber für den Hegauer FV, der noch nachsitzen muss.

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – FV Bellenberg (Sonntag, 13 Uhr, Kunstrasen Welschingen). – Zwei Spiele werden von den Hegauerinnen noch nachgeholt. Am Sonntag, 3. Dezember, ist das Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen Ladies II terminiert. Das Spiel gegen den FV 09 Niefern wird am 3. März 2018 nachgeholt. Doch zunächst ist mit dem FV Bellenberg der bisher am besten platzierte Oberliga-Aufsteiger zu Gast.

Die Mannschaft aus dem Landkreis Neu-Ulm belegt mit elf Punkten den neunten Tabellenplatz. Die Tordifferenz mit 22:29 Toren lässt aber aufhorchen. Einerseits hat der FVB die drittbeste Offensivreihe der Liga, auf der anderen Seite hat keine Mannschaft mehr Treffer kassiert. Man darf also gespannt sein, wenn die beste Offensive (Hegauer FV mit 27 Toren) auf die löchrigste Defensive trifft.

Beim Hegauer FV ist man jedoch gewarnt, denn Bellenberg hat unter anderem gegen den TV Derendingen 3:3 gespielt, gegen den der HFV seinerseits eine klare 0:2-Niederlage kassiert hat – die bisher einzige Saisonniederlage für die Mannschaft aus dem Hegau. Zu Hause ist der Hegauer FV in dieser Saison allerdings noch ungeschlagen und hat in den vier Heimspielen insgesamt 15 Tore erzielt. Klar, dass der Regionalliga-Absteiger diese Serie weiterführen will. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge und Platz drei in der Tabelle, zwei Punkte hinter Tabellenführer FV 09 Niefern, gehen die Hegauerinnen als Favorit in die Partie.

Vor einer Woche zeigte die Mannschaft von Trainer Gino Radice in Neckarau in der ersten Halbzeit ihre beste Saisonleistung, im zweiten Abschnitt wurden dann gleich mehrere Gänge zurückgeschalten. Auffällig, denn das war in dieser Saison schon ein paar Mal der Fall. Das Ziel und der eigene Anspruch muss sein, dass die Mannschaft auch im zweiten Abschnitt die Zügel nicht schleifen lässt und in den Verwaltungsmodus wechselt. Bis auf Nadine Grützmacher und Carina Walde, die beide noch verletzt sind, stehen soweit alle Spielerinnen zur Verfügung. (roe)