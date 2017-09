Frauenfußball Hegauer FV beim alten Bekannten

Am Wochenende fährt der Hegauer FV nach Tübingen. Am dritten Spieltag der Frauen Oberliga Baden-Württemberg trifft die HFV-Elf im Stadtteil Derendingen auf einen ehemaligen Konkurrenten aus gemeinsamen Regionalliga-Zeiten

Frauenfußball, Oberliga Baden-Württemberg: TV Derendingen – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – An die Auswärtsspiele in Derendingen hat man beim Hegauer FV keine gute Erinnerungen. Zwei Jahre lang spielte der TV Derendingen zusammen mit den Hegauerinnen in der Regionalliga Süd. Beide Auswärtsspiele hat der HFV verloren. In den Heimspielen holte die HFV-Elf die beiden Dreier, so dass von der Statistik her Gleichstand herrscht. Gegen Derendingen hat sich der Hegauer FV aber immer sehr schwer getan. Die TVD-Elf ist eine sehr kampfstarke und kompakt agierende Mannschaft, die sich geschickt auf die Spielweise der Hegauerinnen einstellt.

„Ich war bei beiden Spielen in Derendingen 2014 und 2016 dabei und kann mich ganz genau daran erinnern, dass wir uns von der Leistung her wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben“ berichtet Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim Hegauer FV. „Da haben wir einerseits natürlich noch etwas gut zu machen, andererseits muss die Mannschaft gegen die schwer zu bespielenden Derendingerinnen voll da sein, um zu punkten“.

Nach einem Sieg und einem Unentschieden in den ersten beiden Begegnungen ist die Mannschaft aber in der Oberliga angekommen. Beim Remis gegen den letztjährigen Vize-Meister SV Hegnach vor einer Woche hätte man mit einer konsequenteren Chancenverwertung auch einen Dreier holen können. Was das Spielerische angeht, hat das Team noch deutlich mehr drauf, hat dieses Potenzial aber weder gegen den FC Freiburg-St.Georgen noch gegen Hegnach wirklich abgerufen. Gegen den TV Derendingen sollen nun klare Akzente gesetzt werden. Mit Jana Kaiser, die nach ihrer Sprunggelenksverletzung wieder im Training war, Jana Butsch und Berenice Becker stehen drei wichtige Spielerinnen am Wochenende wieder zur Verfügung, die vor einer Woche ausgefallen sind. Das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz hat also wieder mehr Alternativen, um die Auswärtsfahrt erfolgreich zu gestalten und die ersten Punkte aus dem Württembergischen zu entführen.

Das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt am Samstag um 17 Uhr im Hegau-Stadion gegen den ESV Freiburg. Bereits um 15 Uhr empfangen die U-17-Juniorinnen in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg den FV Löchgau.