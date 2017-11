Frauenfußball Hegauer FV beim Spitzenreiter

Nach dem 10:1-Kantersieg im Südbadischen Pokal unter der Woche sind die Hegauerinnen beim FV 09 Niefern gefordert

Fußball, SBFV-Pokal Frauen, 2. Runde

Hegauer FV

FC Hochrhein Hohentengen

10:1 (5:1)

Für den Titelverteidiger war es an Allerheiligen das erste Heimspiel im Pokal seit über sechs Jahren. Die HFV-Elf wusste dabei zu gefallen und bot den Zuschauern ein wahres Torspektakel. Dabei bestätigte vor allem HFV-Spielführerin Luisa Radice mit einem Fünferpack ihre Treffsicherheit in dieser Saison. Der einzige Wermutstropfen war die frühe, verletzungsbedingte Auswechselung von Jana Butsch (7.)

Die Gäste vom Hochrhein, die über eine sehr spiel- und kampfstarke Mannschaft mit Schlüsselspielerinnen verfügen, die schon höherklassige Erfahrung gesammelt haben, konnten den Gastgeberinnen nur in der ersten Viertelstunde Paroli bieten. Mit intensivem Pressing versuchte der Verbandsligist, den Hegauer FV nicht ins Spiel kommen zu lassen. In der 16. Minute sorgte Luisa Radice für die 1:0-Führung der Gastgeberinnen. Dieser Treffer war der Startschuss für den folgenden Tor-Express der Gastgeberinnen, die innerhalb einer Viertelstunde bereits alles klar machten. Nach zwei Toren im Abstand von zwei Minuten durch Radice (23.) und Nadine Grützmacher (25.), legte die HFV-Spielführerin, die von der FC-Defensive nicht in den Griff zu bekommen war, noch zwei Treffer in der 29. und 36. Minute nach. Celine Leusch sorgte in der 40. Minute nach einer Unachtsamkeit für den Ehrentreffer der Gäste vom Hochrhein.

Vor dem Spiel war vom Trainer-Team des HFV eine sehr konzentrierte und engagierte Leistung gefordert worden. Und diese lieferten die Hegauerinnen auch in der zweiten Halbzeit ab. Nach Toren von Anja Hahn (56.), Berenice Becker (61.) und Luisa Radice (63.) nahm die HFV-Elf etwas Tempo aus dem Spiel. Tabea Griß sorgte dann mit ihrem Doppelpack (68., 90.) für den zweistelligen Sieg. Der nächste Schritt zur Titelverteidigung soll nun im Viertelfinale gemacht werden, mit der gezeigten Leistung dürfte es aber nicht einfach werden, den Hegauer FV zu stoppen.

Hegauer FV: Szell (46. Keller), Hahn (57. Reichert), Hirt, Ronecker (46. Sauter), Knisel, Fleig, Kaiser, Griß, Grützmacher, Butsch (7. Becker), Radice. – Tore: 1:0 (8.) Radice, 2:0 (10.) Radice, 3:0 (13./ET) Kloskalla, 4:0 (21.) Radice, 5:0 (68.) Griß, 6:0 (86.) Griß, 6:1 (90.) Kuhn. SR: G. Palatini (Heiligenberg)

Oberliga Baden-Württemberg: FV 09 Niefern – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Zum Abschluss der Englischen Woche wartet auf den Hegauer FV ein ganz harter Brocken in der Liga. Die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz spielt in der Top-Begegnung des Spieltages beim Oberliga-Tabellenführer FV 09 Niefern. Die Mannschaft aus Pforzheim hat einen ganz starken Saisonstart hingelegt. Sechs Siege und bisher nur drei Gegentreffer sprechen für sich.

Mit einem Sieg könnten die Hegauerinnen bis auf zwei Punkte an den FV 09 Niefern heranrücken. Dass der Spitzenreiter aber nicht unschlagbar ist, hat der SV Hegnach am vierten Spieltag mit einem Last-Minute-Sieg in Niefern bewiesen. Daran will man sich beim Hegauer FV orientieren. (roe)