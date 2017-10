Triathlon Hegauer Eisenmann startet auf Hawaii

Der Bohlinger Matthias Dippong nimmt zum zweiten Mal am Ironman-Triathlon auf Hawaii teil.

Ausdauersport: Nur sehr wenigen Triathleten ist es vorbehalten, beim Ironman auf Hawaii zu starten. Einer davon ist Matthias Dippong aus Bohlingen, der sich nach 2010 bereits zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaft über die Langdistanz qualifiziert hat. Den begehrten Startplatz für die WM auf der Inselkette im pazifischen Ozean sicherte sich der Athlet der DJK Singen beim Ironman UK im englischen Bolton. Mit einem starken Rennen konnte sich Dippong dort mit dem 21. Gesamtplatz und als bester deutscher Athlet für das legendäre Ausdauerevent qualifizieren. Auf dem schwierigen Kurs in England konnte der 1,96 Meter große Hegauer seine Kraft- und Ausdauerstärke vor allem auf dem zweiten Teil der sehr hügligen Radstrecke mit rauem Asphalt ausspielen und zeigte beim abschließenden Marathon mit einer Zeit von deutlich unter 3:20 Stunden seine gute läuferische Verfassung.

Im Gegensatz zu dem Qualifikationswettkampf in England mit sehr anspruchsvoller, abwechslungsreicher Topographie und kühlen Temperaturen werden Dippong auf Hawaii gänzlich andere Bedingungen erwarten – schwülheiße Temperaturen und eine monotone Lavalandschaft. Zudem hat sich seit seinem letzten Hawaiistart vieles geändert. Konnte Dippong 2010 als Student noch ein zeitlich umfangreiches Training absolvieren, ist seit seinem Berufseinstieg das Training von gutem Zeitmanagement und einer ständigen Kompromissbereitschaft geprägt. Neben dem klassischen Schwimm-, Rad- und Lauftraining hat der Bohlinger einige Mountainbike-Marathon- und Swim&Run-Trainingswettkämpfe in seiner Vorbereitung absolviert, um neue Trainingsreize zu setzen und das stellenweise monotone Ausdauertraining mental aufzulockern.

Seine Trainingskollegen vom Aqua Sphere Triathlon-Team der DJK Singen trauen Dippong ein sehr gutes Rennen auf Hawaii zu. Vor allem auf der zweiten Rennhälfte, insbesondere ab Kilometer 100 auf dem Rad und ab Kilometer 25 beim Laufen, sollten seine Kraft und seine Ausdauerstärke zur Geltung kommen, sind sich seine Mannschaftskollegen sicher. Durch seinen zweiten Start auf der Pazifikinsel verfügt er über die nötige Erfahrung, was die Vorbereitung und die Wettkampfgestaltung angeht. Dippong selbst ist sich seiner Stärken und Schwächen bewusst und wird versuchen, eine konstante Leistung mit Fokus auf die zweite Streckenhälfte in jeder Disziplin zu legen. „Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, für mich geht nach 2010 erneut ein Traum in Erfüllung“, freut sich Dippong.

Die Akklimatisation auf Big Island ist schon voll im Gange. Am vergangenen Wochenende hat Matthias Dippong nun auch Gesellschaft in Person seines Freiburger Teamkollegen Phillip Keller bekommen, der sich durch ein hervorragendes Ergebnis beim Ironman Nizza in Frankreich ebenfalls für den Ironman auf Hawaii qualifiziert hat.

Der Ironman Hawaii wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erstmals im ZDF live ausgestrahlt, von 18.30 bis 24 Uhr im Livestream und ab 0 Uhr im Hauptprogramm. Vor allem im Männerrennen der Profiathleten ist nach dem deutschen Podium im vergangen Jahr und fünf Deutschen unter den ersten Sieben wieder ein extrem spannendes Rennen aus deutscher Sicht zu erwarten.

Ironman Hawaii

Der Ironman Hawaii gilt als das härteste Eintagesevent im Sport: 3,86 Kilometer Schwimmen im Pazifik, 180,2 Kilometer Radfahren auf dem Queen Kaahumanu Highway und der Marathonlauf über 42,195 Kilometer durch die Lavafelder fordern den Athleten alles ab. 1978 wurde das Rennen zum ersten Mal ausgetragen, 1997 konnte mit Thomas Hellriegel erstmals ein Deutscher gewinnen. Auch Normann Stadler, Faris Al-Sultan, Sebastian Kienle und zuletzt Jan Frodeno waren in Kailua-Kona erfolgreich. Seit Mitte der 1980er Jahre ist sowohl für Amateure als auch Profi-Triathleten in der Regel eine Qualifikation bei weltweit stattfindenden Wettbewerben erforderlich.