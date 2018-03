Turnen Hegau-Bodensee-Turngau braucht neuen Vorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung des Hegau-Bodensee-Turngau in Stockach waren personelle Fragen ein Schwerpunkt der Versammlung.

Turnen: Thomas Möller, Vorsitzender des Hegau-Bodensee-Turngaus, begrüßte die 98 Delegierten aus 65 Vereinen. Nachdem der Vorsitzende der gastgebenden TG Stockach, Lorenzo Patone, die Arbeit und den Wandel in seinem Verein skizziert hatte, gab Magdalena Heer vom Badischen Turner-Bund, Vizepräsidentin für Vereins-und Mitarbeiterentwicklung, einen kurzen Überblick über die Arbeit und Zielsetzungen des BTB.

Thomas Möller gab dann einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten des Turngaus im vergangenen Jahr. Neben den Wettkämpfen und Lehrgängen referierte er auch über den Einsatz beim Landeskinderturnfest in Konstanz. Weitere Themen waren der 2017 eingeführte Turnpass für Jungen und die Vereinsbefragung des BTB bei 88 Vereinen. Der HBTG-Vorsitzende beendet seinen Bericht mit dem Hinweis, dass er aufgrund einer neuen beruflichen Situation keine Möglichkeit mehr habe, sich künftig in die Arbeit des HBTG einzubringen. Die Wahl eines Nachfolgers steht 2019 an. Bis dann sind alle Mitglieder aus den Vereinen und Vereinsvorstände aufgerufen, einen neuen Vorsitzenden für den HBTG zu finden. Eine detaillierte Stellenbeschreibung der Tätigkeit wird erarbeitet, um Interessenten für den Posten anzusprechen.

Doris Weiler berichtete von den Veranstaltungen der Gymwelt, die 2017 sehr erfolgreich waren, und gab einen Ausblick auf die Termine in diesem Jahr. Die Veranstaltungen seien allerdings bereits gut gebucht, nur noch wenige Plätze seien frei, verkündete Weiler. Auch sie kann aufgrund beruflicher Veränderungen die Aufgaben im HBTG nicht mehr ausführen und gab ihr Amt als Bereichsleitung Gymwelt und Lehrwesen ab. Anne Weber erläuterte die finanzielle Situation des HBTG, stellte Ausgaben und Einnahmen dar und stand bei der anschließenden Aussprache für Fragen zur Verfügung.

Zahlreiche verdiente Mitarbeiter der Vereine wurden dann geehrt. Ernst Kaufmann vom TV Allmannsdorf erhielt für seine langjährige Tätigkeit beim TV Allmannsdorf den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes. Mehr als 42 Jahre war er als Übungsleiter, Abteilungsleiter und Vorstand tätig.

Nach der Pause standen Neuwahlen an. Die Bereichsvorstände für Öffentlichkeitsarbeit und Überfachliche Aufgaben, Wiltrud Bossert-Engmann, Heike Halter (Wettkampfsport) und Anne Weber (Finanzen), wurden einstimmig wiedergewählt. Danach ging es um die Bestätigung des Jugendvorstandes. Myriam Halter wurde im Januar einstimmig zur Jugendleiterin gewählt. Ronny Wenzel wird ihr als stellvertretender Jugendleiter für ein Jahr kommissarisch zur Seite stehen. Zum Abschluss wurde der Haushaltsplan für 2018 vorgestellt und verabschiedet.

Die Jahreshauptversammlung 2019 wird bei der TG Welschingen stattfinden, Anträge zur Jahreshauptversammlung waren keine eingegangen. (wbe)

Ehrungen

Gauehrennadel in Silber: Gisela Merkel (TV Engen)

Gauehrennadel in Gold: Marita Kamenzin (TV Engen), Ursula Maier (TV Engen), Karin Göttlich (TV Konstanz), Eleonore Gottschalk (TV Konstanz), Theresia Nichterwitz (TV Konstanz), Karin Ott (TV Konstanz), Maria Restle (TV Konstanz), Peter Schmid (TV Konstanz), Angelika Schollenberger (TV Konstanz).

Ehrenbrief des DTB: Ernst Kaufmann (TV Allmannsdorf).

Ehrennadel des DTB: Jessica Hänel (TV Allmannsdorf), Michaela Ribaudo (TV Ludwigshafen).

Goldene Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes: Alessandro Ribaudo (TV Ludwigshafen), Werner Stegen (TV Ludwigshafen).