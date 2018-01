vor 19 Stunden SK Handball Handball live und auf der Leinwand beim Topnationen-Turnier

Drei Tage mit vier der besten Junioren-Nationalteams der Welt, sechs hochklassige Duelle „auf höchstem Niveau“: Nicht nur der neue U20-Bundestrainer André Haber freut sich riesig auf das Topnationen-Turnier in Konstanz. Von Freitag bis Sonntag stehen sich in der Schänzle-Sporthalle die besten Nachwuchstalente der Welt gegenüber. Den Auftakt macht am Freitag, 18 Uhr, die Partie Frankreich gegen Spanien, ehe um 20.15 Uhr Deutschland gegen Portugal antritt