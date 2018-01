Handball Handball-Stars von morgen in der Konstanzer Schänzlehalle

Vierländer-Turnier in der Konstanzer Schänzlehalle mit U21-Nationalteams aus Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal

Handball: Noch befinden sich die meisten Handballligen im Winterschlaf. Doch von 12. bis 14. Januar findet in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle schon eines der Sport-Highlights des Jahres 2018 statt. Die deutsche U20-Nationalmannschaft misst sich beim Vierländer-Topnationen-Turnier mit Weltklassegegnern wie U21-Weltmeister Spanien, dem WM-Dritten Frankreich und Portugal. In den Aufgeboten der seit Jahren dominierenden und besten Nachwuchsmannschaften der Welt tummeln sich viele Stars von morgen. Alleine das deutsche Nationalteam hat zwölf Spieler von Erst- und Zweitligisten im Aufgebot.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) konnte das traditionelle Top-Turnier in den vergangenen beiden Jahren jeweils gewinnen, 2016 in Spanien, 2017 in Frankreich, nun ist Deutschland Gastgeber. Auf den Härtetest in Konstanz bereitet sich das deutsche Team mit einem Lehrgang vom 7. bis 11. Januar in der Sportschule Steinbach vor, der den ersten Schritt der Vorbereitung auf die U20-Europameisterschaft im Sommer darstellt. Mit der Ausrichtung wurde Zweitligist HSG Konstanz betraut.

Dabei wird das DHB-Team erstmals nicht nur vom bisherigen Trainerteam Erik Wudtke und Klaus-Dieter Petersen betreut. André Haber wurde zum 1. Januar 2018 neben seiner Aufgabe als Co-Trainer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig zum neuen Bundestrainer der Junioren berufen, Erik Wudtke wird künftig Bundestrainer der männlichen Jugendnationalmannschaft. Der 31-jährige Haber erhielt mit halber Stelle einen Vertrag bis 2019 und wird sich in seiner Arbeit auf die Entwicklung der U20-Nationalmannschaft konzentrieren und für Sichtung, Entwicklung und Betreuung der Spieler der Jahrgänge 1998 und jünger verantwortlich zeichnen. Nächste Aufgaben sind neben der U20-EM 2018 die U21-WM 2019. Beim Vier-Länder-Turnier in Konstanz wird sich der neue Junioren-Bundestrainer einen ersten Eindruck verschaffen und das Trainerteam Erik Wudtke und Klaus-Dieter Petersen unterstützen.

Unter den 16 nominierten Spielern sind viele bekannte Gesichter wie Gregor Remke, Tim Matthes oder Eloy Morante Maldonado, die 2016 bei der Jugend-EM Bronze gewonnen hatten und im Vorjahr bei der U19-WM unglücklich im Achtelfinale an Dänemark gescheitert waren. Gespielt wird beim Turnier am Schänzle jeder gegen jeden mit Ermittlung einer Endtabelle.

Tickets sind ab sofort über die Geschäftsstelle der HSG Konstanz (Tel.: 07531/928080, tickets@hsgkonstanz.de) erhältlich. Tageskarten kosten acht Euro, ermäßigte Ein-Tages-Tickets für Studenten, Rentner und Schüler vier Euro. Das komplette Turnierticket mit Eintritt an allen drei Tagen ist für 18 bzw. 10 Euro erhältlich, für Dauerkartenbesitzer der HSG Konstanz für 16 bzw. acht Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

Spielplan

Freitag, 12. Januar

18 Uhr: Frankreich – Spanien

20.15 Uhr: Deutschland – Portugal

Samstag, 13. Januar

16 Uhr: Deutschland – Frankreich

18.30 Uhr: Spanien – Portugal

Sonntag, 14. Januar

10 Uhr: Portugal – Frankreich

12.30 Uhr: Spanien – Deutschland