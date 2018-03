Handball Handball-Landesligisten mit offenen Rechnungen

Der TuS Steißlingen muss gleich zweimal am Wochenende ran. Derbys stehen in Pfullendorf (gegen Ehingen) und Rielasingen (gegen Mimmenhausen-Mühlhofen) auf dem Programm

Handball-Landesliga:TuS Steißlingen- TuS Ringsheim (heute, 20 Uhr, Mindlestalhalle), TuS Oberhausen – TuS Steißlingen (Sonntag, 16.30 Uhr). – Am Wochenende muss das Team von Trainer Sascha Spoo gleich zwei Mal ran. Die Hegauer treffen dabei auf sehr starke Gegner und haben zwei harte Kämpfe vor der Brust. Die Ringsheimer sind schon einige Jahre in der Landesliga dabei, lieferten sich schon einige packende Duelle mit dem TuS. Und so dürfen sich die Zuschauer auch dieses Mal auf ein sicherlich spannendes Spiel freuen, denn keine Mannschaft geht als Favorit in die Begegnung. Ringsheim liegt derzeit mit 19:19 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und damit nur zwei Plätze vor dem TuS. Nach der starken Leistung beim Sieg zuletzt gegen den TV Pfullendorf möchten die Gäste natürlich an jene Leistung anknüpfen und auch gegen Ringsheim eine gute Abwehr stellen und im Angriff diszipliniert spielen.

Nur zwei Tage später geht es zum Tabellenzweiten Oberhausen, der derzeit in Topform aufläuft. Der Namensvetter gehört seit ein paar Jahren zu den besten Teams der Landesliga. Gute Erinnerungen haben die Blau-Weißen ans Hinspiel, das sie 30:28 gewonnen haben. Das hat aber nichts zu bedeuten. Obwohl der TuS die vergangenen drei Partien gegen Oberhausen für sich entscheiden konnte, geht er am Sonntag als Außenseiter in die Partie – und kann daher befreit aufspielen. Trainer Sascha Spoo kann auf einen breiten Kader zurückgreifen. „Am Wochenende werden wir uns zwei Mal beweisen müssen. Wir werden gegen Ringsheim alles daran setzen zu gewinnen, während wir mit weniger Druck nach Oberhausen fahren“, so Trainer Sascha Spoo. (fw)

TV Pfullendorf – TV Ehingen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle am Jakobsweg). – Mit Ehingen haben die Pfullendorfer zwar wegen der unglücklichen Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen, nach der vierten Niederlage in Folge zuletzt aber noch viele andere Herausforderungen. Wegen diverser Prüfungen sowie der anhaltenden Grippewelle fehlen dem Gastgeber momentan die einfachen Automatismen in der Abwehr und ganz speziell im Angriff. Nur 20 Tore gegen Steißlingen unterstreichen dies. Ebenso werfen die Pfullendorfer den gegnerischen Torhüter nicht nur warm, sondern in einen regelrechten Spielrausch. Weil noch einige Verletzte hinzugekommen sind, stellt sich die Situation nicht gerade rosig dar. Besonders bitter ist die Verletzung von Felix Staudacher, der nebst seiner Persönlichkeit dem TVP auch wegen seiner durchschnittlich neun Tore pro Spiel fehlt. „Keiner in Kader war bisher nur annähernd in der Lage, diese Lücke zu füllen, seine Aktionen und Tore fehlen uns“, bedauert Coach Arno Uttenweiler. „Im Moment macht beim TV Ehingen speziell die ausgeglichene Kaderbreite den Unterschied aus. Wir müssen wieder, aus einer gefestigten Abwehr heraus, mit einem starken Torwart unser schnelles Tempospiel aufziehen und dort den Weg suchen, wo es manchmal auch weh tut. Wenn wir dies 60 Minuten umsetzen, dann wird sich die Mannschaft mit zwei Punkten und einem Derbysieg belohnen können. Ehingens Trainer Florian Maier hofft, dass sein Team „an die Leistung aus der Partie gegen die HSG Dreiland anknüpfen kann, dann können wir auch unsere schlechte Auswärtsbilanz verbessern“, gibt er die Marschroute vor. (sta)

SG Rielasingen/Gottmadingen – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Sonntag, 16.30 Uhr, Goldbühlhalle). – Am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht den Vorletzten zum Derby und Kellerduell. Das Hinspiel gewannen die Gäste klar. Um das zu verhindern, geht es aufseiten der Gastgeber vor allem darum, den Start nicht wieder völlig zu verschlafen, um nicht von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Dies war im Hinspiel mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für die Niederlage. Die Gäste haben allerdings mehr zu verlieren. Während die Hausherren schon sicher abgestiegen sind, hat die HSG noch alle Karten in der eigenen Hand. Will sie nicht ebenfalls absteigen, muss sie am Sonntag unbedingt gewinnen. Der Druck liegt daher bei Mimmenhausen-Mühlhofen. Gottmadingen auf der anderen Seite hat sich fest vorgenommen, sich nicht punktlos aus der Landesliga zu verabschieden. Das Spiel am Sonntag könnte daher mit Blick auf das Restprogramm durchaus die letzte realistische Möglichkeit sein, etwas Zählbares mitzunehmen.