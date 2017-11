Handball HSG-Tickets gewinnen

Der SÜDKURIER verlost für die Partie der HSG Konstanz gegen den Bergischen HC fünfmal zwei Eintrittskarten

Erstliga-Absteiger bei der HSG Konstanz: Am Samstag, 18. November, 20 Uhr, steigt für die HSG eines der Saisonhighlights in der 2. Handball-Bundesliga. Der Bergische HC, in der vergangenen Saison noch Erstligist und nur aufgrund des Torverhältnisses abgestiegen, kommt als ungeschlagener Tabellenführer mit 26:0 Punkten in die Schänzlehalle. Der Club aus Solingen und Wuppertal arbeitet weiter mit einem Erstliga-Etat und -Kader und strebt die direkte Rückkehr ins Oberhaus an. Neben Ex-Rhein-Neckar-Löwe Bastian Rutschmann tummeln sich acht aktuelle A-Nationalspieler im Aufgebot. Star ist jedoch der Sportliche Leiter Viktor Szilágyi (Bild, hier noch als Aktiver im BHC-Trikot), der als Spieler Deutscher Meister und Champions-Legaue-Sieger mit dem THW Kiel wurde. Der SÜDKURIER verlost unter allen E-Mail-Einsendungen mit dem Stichwort „Bergischer HC“ an die Adresse seesport@suedkurier.de fünfmal zwei Eintrittskarten. Einsendeschluss ist Donnerstag, 12 Uhr. (joa)