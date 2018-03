Konstanz HSG Konstanz verpasst Überraschung gegen DJK Rimpar

HSG Konstanz verliert in der 2. Handballbundesliga gegen die DJK Rimpar Wölfe mit 28:32. Am Ende unterliefen den Konstanzern zu viele Fehler.

Handball, 2. Bundesliga. HSG Konstanz – DJK Rimpar Wölfe 28:32 (13:15)

Gute Erinnerungen hegen die HSG-Fans an einen Besuch der DJK Rimpar Wölfe in der Schänzlehalle. Vor nicht einmal einem Jahr besiegte der damalige Liga-Neuling HSG Konstanz die DJK-Rimpar in einem packenden Duell mit 29:28 und sorgte somit für eine von mehreren Überraschung in der letzten Saison. In der neuen Saison blieb eine derartige Überraschung in der heimischen Schänzlehalle noch aus, weswegen gerade heute die Hoffnung da ist, den Erfolg gegen Rimpar aus der Vorsaison zu wiederholen. Dass dieser Wunsch alleine nicht reiche, mahnte Daniel Eblen bereits vor der Partie. Die richtige Vorbereitung sei gegen den favorisierten Tabellensechsten aus Franken ein wichtiger Punkt – ein leichtes Unterfangen wird es nicht werden.

So ging es auch gleich temporeich los, als Patrick Gempp für die DJK zum 0:1 verwandelte. Im ersten Angriff der HSG verlor Krüger den Ball in der Offensive, Gempp rächte diesen Fehler sofort zum 0:2. Die HSG antwortete prompt durch Paul Kaletsch zum 1:2, und der in der ersten Hälfte starke Tim Jud besorgte nicht nur den Ausgleichstreffer, sondern nach einer Parade von Poltrum in der 4. Minute auch die erste HSG-Führung – 3:2.

Dass in der Partie von Anfang an viel Emotionen drin sind, zeigte sich schon in der 8. Minute, als Gästetrainer Matthias Obinger sich über eine Entscheidung der Schiedsrichter beschwerte und prompt die Gelbe Karte sah. Im Anschluss zeigte der starke Gästekeeper Brustmann, der gleich sieben Paraden im ersten Spielabschnitt vorweisen konnte, seine Qualitäten und hielt bei seinen Paraden die Bälle teilweise direkt fest. So trafen die Gäste im Verlauf der Partie auch über schnell eingeleitete Tempogegenstöße.

Durch Max Bauer gingen die Gäste mit 5:8 in Front, doch die Konstanzer gaben lange nicht auf, waren im Folgenden aber etwas unglücklich. So parierte in der 20. Minute Maximilian Wolf den Siebenmeter Dominik Schömig, dieser verwandelte jedoch per Nachwurf zum 10:11. Im Anschluss traf Maximilian Schwarz nur die Latte, dann war die Aufregung in der Halle groß. Chris Berchtenbreiter ging beim Nachwurf des Abprallers zu Boden, die Schiedsrichter gaben zwar zwei Minuten gegen die Gäste – aber entschieden zeitgleich auf Abwurf. In der Folge traf erneut Schömig per Siebenmeter zum 10:12. Die Konstanzer zeigten sich weiterhin unbeeindruckt und blieben dank Konstantin Poltrum weiterhin an den Gästen dran, und nach einem Hin und Her traf Paul Kaletsch 30 Sekunden vor dem Pausenpfiff zum 13:15-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit kam die HSG druckvoll aus der Kabine, Trainer Daniel Eblen hatte für Tim Jud und Paul Kaletsch Tom Wolf und Mathias Riedel gebracht. Dies brachte gleich Erfolg, als Tom Wolf zum 14:15-Anschlusstreffer traf. Direkt im Anschluss legte Berchtenbreiter nach – 15:15. Die Hoffnung auf eine Wiederholung des Heimsiegs gegen Rimpar in der Vorsaison schien machbar. Dann schlichen sich im Verlauf der Partie unnötige Fehler ins Konstanzer Spiel. Fehler, welche in einer so engen Partie gegen einen Gegner wie Rimpar nicht passieren dürfen. Zuerst traf Tom Wolf in der 40. Minute unglücklich die Unterkante der Latte, nur eine Minute später unterlief ihm ein Fehlpass. HSG-Keeper Poltrum bügelte mit einer starken Parade den Fehler seines Mannschaftskollegen zwar aus, doch erneut gab Tom Wolf gab Gästen den Ball. Benedikt Brielmeier nutzte die Chance und netzte zum 19:22 ein. In der 52. Minute wurde dann der Wurf von Kaletsch geblockt, Max Bauer nimmt den freien Ball und überwindet Poltrum im Eins-gegen-Eins zum 24:27 (51.). Als Ex-Nationalspieler Herth in der 56. Minute auf Schömig passte, der per Kempa zum 26:30 traf, war die Hoffnung auf eine Überraschung dahin. Fabian Schlaichs Treffer zum 28:31 in der letzten Minute diente nur noch nur der Ergebniskorrektur, die große Überraschung blieb an diesem Abend aus.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (4), Riedel (2), T. Wolf (3), Oehler, Kaletsch (6/3), Krüger, Maier-Hasselmann, J. Löffler, T. Löffler, Wendel, Berchtenbreiter (4), Schwarz (3), Klingler (1), Jud (5).

DJK Rimpar Wölfe: Wieser, Brustmann (1) (Tor); Kraus, Schmitt, Schömig (11/5), Böhm (1), Gempp (6), Gorpishin, Schmidt (1), Kaufmann (1), Bauer (5), Brielmeier (3), Herth (3), Sauer.