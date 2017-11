Regionalsport Bodensee West HSG Konstanz verliert nach großem Kampf gegen den Bergischen HC

Der Handball-Zweitligist vom Bodensee unterliegt dem hochklassig besetzten Erstliga-Absteiger nach einer starken zweiten Hälfte vor 1200 Zuschauern mit 26:30.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – Bergischer HC 26:30 (10:13).

Die HSG Konstanz als Außenseiter im DHB-Pokal? „Wir dürfen gegen einen Erstligisten spielen“, hatte Trainer Daniel Eblen vor der Begegnung gegen den Bergischen HC gesagt, wohlwissend, dass ein Ligaspiel und keine Cup-Partie auf dem Programm stehen würde. Angesichts des übermächtigen Gegners durfte man ihm allerdings die kleine Übertreibung nachsehen. Schließlich hatte der prominent besetzte Tabellenführer vor nicht einmal einem halben Jahr noch tatsächlich gegen Kiel und Flensburg um Punkte gekämpft statt gegen Eisenach oder Emsdetten. Nur wegen des Torverhältnisses war die Mannschaft aus Wuppertal und Solingen ins Unterhaus abgestiegen, wo die Konstanzer als damaliger Aufsteiger etwa zeitgleich mit der Bergischen Trauer den Klassenerhalt feierte.



Nun war das Team aus Nordrhein-Westfalen mit acht Nationalspielern zu Gast bei der personell gebeutelten HSG, bei der Stefan Hanemann trotz einer Muskelverletzung im Tor stand, da der zweite HSG-Keeper Konstantin Poltrum wegen einer Handblessur nur zuschauen musste.

Gegen diesen gefühlt erstklassigen Kontrahenten, der mit 13 Siegen in Serie in die Saison gestartet war und über einen Etat verfügt, der den Konstanzern den Spielbetrieb für mehrere Jahre sichern könnte, begannen die Gastgeber entsprechend ehrfürchtig. Als es nach zehn Minuten 1:6 hieß, befürchtete der eine oder andere Fan auf der Tribüne schon eine Klatsche. „Das wird ja schrecklich“, stöhnte ein Zuschauer auf. Die Gäste aus dem Bergischen nutzten die Anfangsminuten derweil eindrucksvoll für Werbung in eigener Sache, wie etwa mit einem artistischen Dreher von außen zum 0:3 oder einem herrlichen Kreisanspiel zum 1:5. Besonders die Internationalen Fabian Gutbrod (Deutschland), Linus Arnesson (Schweden) und Bogdan Andre Criciotoiu (Rumänien) bekam die Mannschaft von Eblen kaum in den Griff. Es war nicht so, dass die Konstanzer nicht auch zu Abschlüssen gekommen wären, aber hinten stand beim BHC der frühere deutsche Junioren-Nationaltorhüter Christopher Rudeck, der erst nach neun Minuten einen Gegentreffer zuließ und vor der Pause mit zehn Paraden glänzte.

Nach der ersten Auszeit von Daniel Eblen nach zehn Minuten legten die Gastgeber langsam ihren Respekt ab. Mit jedem eigenen Tor und jedem von Hanemann (acht Paraden vor der Pause) entschärften Wurf wuchs das Selbstvertrauen der Mannschaft vom Bodensee. Der BHC baute seinen Vorsprung zwar auf sechs Treffer aus (5:11), doch bis zur Pause kamen die Konstanzer dem Favoriten immer näher, ehe es beim Stand von 10:13 in die Kabinen ging. Die HSG ließ in den zwölf Minuten vor dem Seitenwechsel nur noch zwei Gegentore zu. So konnte es weitergehen aus Sicht der Gastgeber.

Und es ging tatsächlich so weiter. Dass die Konstanzer auch einem (echten) Erstligisten Paroli bieten können, hatten sie im Sommer im DHB-Pokal gegen Wetzlar bewiesen. Nun hielten sie auch gegen eine vermeintliche Bundesliga-Mannschaft mit. Keine drei Minuten waren gespielt, da betrug der Rückstand nur noch ein Tor (12:13). Als Hanemann im Fallen einen Wurf hielt und im Liegen Fabian Schlaich auf die Reise schickte, der Sebastian Bösing zum 16:16 bediente, tobten die HSG-Fans unter den 1200 Zuschauern. Sie bekamen endlich das, was sie sich gewünscht hatten: eine hochklassige Partie zweier Teams auf Augenhöhe und die kleine Hoffnung auf eine große Überraschung.



Die Konstanzer kämpften wieder einmal mit allem, was sie hatten. Der Respekt war längst abgelegt. Der Bergische HC hielt mit all seiner Erfahrung und individuellen Klasse dagegen. Und die gab schließlich den Ausschlag. Bald war die Führung der Gäste wieder auf drei Treffer angewachsen (17:20/41.), und dieses Mal sollte der BHC den Vorsprung nicht mehr hergeben. Abgeklärt brachte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze die Schlussminuten über die Runden, während bei den Gastgebern langsam die Kräfte schwanden.

Nach der letztlich etwas zu deutlich ausgefallenen 26:30-Niederlage war die HSG Konstanz nicht raus wie im DHB-Pokal gegen Wetzlar, aber Daniel Eblen hatte wohl nicht Unrecht gehabt. Seine Mannschaft wurde von den Fans mit Standing Ovations verabschiedet und hat wohl tatsächlich gegen einen Erstligisten verloren – gegen einen künftigen. Wie hatte Eblen vor dem Spiel noch hinzugefügt? „Der Bergische HC wird den Aufstieg machen, da bin ich mir sicher. Sie spielen so überlegen und so konstant, dass diese Topmannschaft mit ihrem Erstliga-Umfeld sofort wieder in die erste Liga zurückkehren wird.“



HSG Konstanz: M. Wolf, Herrmann, Hanemann (Tor); Schlaich (1), Riedel (7), T. Wolf (2), Kaletsch (5/1), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Gäßler (1), S. Löffler, Jud, Berchtenbreiter (4), Schwarz, Bösing (2), Klingler (2). – Bergischer HC: Rudeck, Boieck (Tor); Bettin, Darj, Petrovsky (1), Gunnarsson (6/5), Nippes (1), Kotrc (3), Artmann, Babak (3), Gutbrod (7), Arnesson (6), Criciotoiu (3). – Z: 1200.