Handball HSG Konstanz verliert das Kellerduell und ist nun Tabellenletzter

Die HSG verliert unglücklich mit 29:30 gegen den VfL Eintracht Hagen. Nach dem Spiel herrschte große Enttäuschung bei Trainer Daniel Eblen und den HSG-Spielern.

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

VfL Eintracht Hagen

29:30 (14:13)

Als die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz in den vergangenen Wochen Spiel um Spiel gegen die Topteams verloren hatten und immer weiter in der Tabelle nach hinten durchgereicht wurden, waren die Analysen stets sehr ähnlich. Der Außenseiter vom Bodensee hatte sich nach Kräften gewehrt, musste am Ende aber gegen die stärker besetzten Favoriten den Kürzeren ziehen.

Nun überzeugte die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen auch im Kellerduell gegen den Aufsteiger VfL Eintracht Hagen lange Zeit zumindest kämpferisch, doch dieses Mal habe nicht der Bessere, sondern „der Glücklichere gewonnen“, wie HSG-Torhüter Konstantin Poltrum sagte. Und das war nicht seine Mannschaft. 29:30 (14:13) hieß es nach spannenden 60 Minuten, an deren Ende die sechste Konstanzer Heimniederlage stand und der stark besetzte Neuling aus dem Ruhrgebiet seinen ersten Auswärtssieg überschwänglich feierte.

Das Glück war in aller Munde. Auch Gästetrainer Niels Pfannenschmidt war der Meinung, dass der Sieg „ein bisschen glücklicher für uns“ gewesen sei, und der Konstanzer Kapitän Fabian Schlaich setzte seine Hoffnungen darauf, dass „wir vielleicht irgendwann wieder das Quäntchen Glück haben“. Tatsächlich hätten die Konstanzer mit etwas mehr Fortune diese Begegnung für sich entscheiden können. Etwa als sie drei Minuten vor Schluss beim Stand von 28:28 Tim Jud herrlich freigespielt hatten, der mit einem Heber vom Kreis aber nur die Latte traf. Dies wäre wohl die Entscheidung gewesen, doch stattdessen erzielte wenig später auf der anderen Seite Sören Kress den Siegtreffer des VfL Eintracht Hagen – mit einem abgefälschten Wurf.

Das Glück hätte also den Ausschlag für die HSG geben können, doch – und das war der entscheidendere Unterschied in dieser für beide Teams richtungsweisenden Partie – die Konstanzer hätten das Spiel zuvor längst zu ihren Gunsten entscheiden müssen. Ganz ohne fremde Hilfe von oben. „Wir waren über lange Strecken die bessere Mannschaft“, erklärte Fabian Schlaich zu Recht, „doch wir machen uns das Leben in den entscheidenden Momenten selber schwer.“ Dafür gab es gleich mehrere Beispiele.

Die Gastgeber starteten vor 1250 Zuschauern gut in das „sehr emotionale Spiel mit vielen Fehlern“, wie VfL-Trainer Pfannenschmidt es beschrieb. 6:3 stand es nach elf Minuten. Die durch den Sieg des EHV Aue auf den letzten Tabellenplatz abgerutschten Konstanzer ließen sich auch vom 6:6 (14.) nicht aus dem Konzept bringen, wobei schon da deutlich wurde, woran es später noch hapern sollte im Spiel der Hausherren. Bereits in dieser frühen Phase vergaben sie beste Chancen.

Noch blieb das folgenlos, da die Konstanzer schnell wieder auf 14:9 (25.) davonzogen und das Spiel scheinbar im Griff hatten. In den fünf Minuten vor der Pause leistete sich die HSG Konstanz dann jedoch vier Fehlwürfe und drei technische Fehler, sodass es beim Stand von 14:13 in die Kabinen ging. „Wir machen den Sack nicht zu und bauen den Gegner immer wieder auf“, schimpfte Fabian Schlaich, „du darfst den Gegner nicht immer wieder so rankommen lassen.“

Im zweiten Abschnitt wiederholte sich das Spiel. Die Konstanzer führten 16:13 (32.) und 24:21 (44.), trafen in den Schlüsselmomenten aber die falschen Entscheidungen. Alleine die vergebenen freien Würfe addierten sich auf neun. Auch kam von den eingewechselten Akteuren, als dem einen oder anderen Stammspieler die Körner ausgingen, keine merkliche Entlastung. „Wir schaffen es nicht, den Gegner über 60 Minuten so zu dominieren, wie wir es eigentlich könnten“, sagte Schlaich.

„Ganz ehrlich: Das war ein Spiel, das wir gewinnen wollten und auch ganz dringend gebraucht hätten“, resümierte der HSG-Kapitän. „Wir sind in vielen Belangen nicht da, wo wir sein könnten.“ Und sein enttäuschter Trainer Daniel Eblen meinte: „Am Ende haben wir den einen Fehler mehr gemacht, der entscheidend war“, wobei es in der Summe deutlich mehr als nur eine Unzulänglichkeit war.

So mussten sich die Konstanzer auch nach diesem Kellerduell selbst Mut zusprechen wie zuletzt nach den Niederlagen gegen die Topteams. „Es wird ein Kampf bis zum Schluss“, sagte Daniel Eblen und versprach: „Wir werden ihn offen gestalten.“

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (3), Riedel (8), T. Wolf, Kaletsch (9/2), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Gäßler, Braun, Jud (4), Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing, Klingler, Heil. – VfL Eintracht Hagen: Mahncke, Jerkovic (Tor); Lindner, Kress (6), Tubic (2), Schneider (4), Fauteck (2), Renninger (2), Konitz (7), König, Saborowski, Waldhof (3), Prokopec, Bornemann (2), Mestrum (1/1), von Boenigk (1). – Z: 1250.