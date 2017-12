Konstanz HSG Konstanz verliert Kellerduell gegen Eintracht Hagen

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz unterliegen dem Aufsteiger in einer spannenden Partie vor 1250 Zuschauern mit 29:30 (13:14) und rutschen auf den letzten Tabellenplatz ab.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – VfL Eintracht Hagen 29:30 (14:13)

Als die HSG Konstanz vor etwas mehr als einem Jahr den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga feierte, da war sie ein typischer Neuling. Mit jungem Team und großen Augen nahmen die Süddeutschen das Abenteuer Unterhaus in Angriff. Ganz anders verhält es sich in dieser Saison mit dem VfL Eintracht Hagen, dem letztjährigen Vizemeister der 3. Liga West, der in der Relegation den Sprung nach oben schaffte. Für viele VfL-Spieler ist die 2. Bundesliga nichts Neues, geschweige denn Aufregendes. Die Mannschaft wurde mit zahlreichen erfahrenen Akteuren verstärkt, die etliche Erstliga-Saisons auf dem Buckel haben. Große Augen machten sie bei der Eintracht nach den ersten Partien wahrscheinlich nur ob der mageren Ausbeute von nur acht von 30 möglichen Punkten.

So stand das Duell zwischen HSG und VfL am Samstagabend vor 1250 Zuschauern in der Schänzlehalle ganz unter dem Motto Abstiegskampf: Die Konstanzer – durch den Sieg von Aue am frühen Abend auf den letzten Rang abgerutscht – erwischten gegen den 17. der Tabelle den besseren Start. Nach dem frühen 0:1 durch den letztjährigen polnischen EM-Spielmacher Bartosz Konitz nach 30 Sekunden übernahm die HSG Konstanz das Zepter. 6:3 hieß es nach elf Minuten. Der Tabellenletzte präsentierte sich konzentriert und motiviert, die erfahrenen Gäste ließen sich aber davon nicht beeindrucken und lauerten auf Fehler der HSG. Die wurden prompt bestraft. Zwei Fehlwürfe, zwei Gegenstöße – 6:6 (14.).

Dass die HSG Konstanz in Sachen Effektivität mithalten kann, zeigte sie nur wenige Minuten später. Dieses Mal scheiterte Konitz am HSG-Torhüter Konstantin Poltrum, und Kapitän Fabian Schlaich traf zum 9:7. Dann fing Schlaich einen Pass der Gäste ab, und auf der Gegenseite erzielte Mathias Riedel das 10:7. Nach einem Fehlwurf von Konitz machte Tim Jud sogar das 11:7 (20.). Die Konstanzer hatten das Spiel nun im Griff – und wurden in den Minuten vor der Pause dennoch zusehends nervöser.

Nach dem scheinbar beruhigenden 14:9 (25.) schrumpfte der Vorsprung der Gastgeber kontinuierlich. Vier Fehlwürfe und drei technische Fehler leisteten sich die Konstanzer allein in den fünf Minuten vor der Pause, sodass die Teams beim Stand von 14:13 in die Kabinen gingen.

Die Süddeutschen starteten vielversprechend in den zweiten Abschnitt. Binnen weniger Sekunden stellten Tim Jud und Paul Kaletsch auf 16:13 (32.). Nun wurde VfL-Torhüter Tobias Mahncke immer besser. Er stand der HSG zweimal im Weg, und so schaffte Hagen beim 16:16 erstmals wieder den Gleichstand. Die Konstanzer lagen fortan immer mit einem Tor vorne, Hagen glich postwendend aus. Erst Mitte der zweiten Hälfte setzten sich die Hausherren wieder etwas ab (24:21/44.).

Die Freude der Konstanzer war allerdings nur von kurzer Dauer. Nur vier Minuten später läutete der Treffer zum 24:24 (48.) eine hochdramatische Schlussphase dieser für beide Mannschaften im Abstiegskampf so wichtigen Partie ein. Konstanz und Hagen lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die HSG legte vor, die Gäste glichen aus. Selbst vom zwischenzeitlichen 26:27-Rückstand (55.) ließen sich die Hausherren nicht verunsichern.

Beim 28:28 drei Minuten vor Abpfiff erhoben sich die Zuschauer, um die Mannschaft bei diesem vielleicht spielentscheidenden Angriff zu unterstützen. Die Gastgeber machten fast alles richtig und spielten Tim Jud herrlich frei, doch der scheiterte mit viel Pech mit seinem freien Wurf an der Latte. Dass die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen Nerven aus Stahl hat, bewies sie direkt im Anschluss, als Schlaich in der Mitte Kaletsch bediente, der eiskalt per Kempa-Trick den Ausgleich erzielte.

Mehr Glück als die Konstanzer zuvor hatte Hagen 30 Sekunden vor Schluss, als der eingewechselte Sören Kress mit einem abgefälschten Wurf seinen sechsten Treffer nach der Pause zum 29:30-Endstand erzielte. Paul Kaletsch hatte nach Ablauf der Zeit noch die Chance, per Freiwurf auszugleichen. Vergeblich. So bleibt die HSG Konstanz auf dem letzten Platz – und der Kampf gegen den Abstieg wird immer schwerer. „Wir sind enttäuscht. Wir hatten uns natürlich was ausgerechnet heute“, sagte HSG-Trainer Daniel Eblenund fügte hinzu: „Es wird ein Kampf bis zum Schluss, und wir werden ihn offen gestalten.“

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (3), Riedel (8), T. Wolf, Kaletsch (9/2), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Gäßler, Braun, Jud (4), Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing, Klingler, Heil.

VfL Eintracht Hagen: Mahncke, Jerkovic (Tor); Lindner, Kress (6), Tubic (2), Schneider (4), Fauteck (2), Renninger (2), Konitz (7), König, Saborowski, Waldhof (3), Prokopec, Bornemann (2), Mestrum (1/1), von Boenigk (1).

Z: 1250