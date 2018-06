Konstanz HSG Konstanz verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der 2. Handball-Bundesliga

Der Absteiger verliert sein letztes Saisonspiel vor 850 Zuschauern gegen den Dessau-Rosslauer HV mit 26:31 (11:15). Trainer Daniel Eblen gibt dabei weiter konsequent seinen Talenten viel Einsatzzeit.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – Dessau-Rosslauer HV 26:31 (11:15).

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Dessau-Rosslauer HV wollte sich die HSG Konstanz aus der 2. Handball-Bundesliga und von ihren treuen Fans verabschieden. Zum großen Adieu vor der Sommerpause kamen jedoch abermals nur 850 Zuschauer in die Schänzlehalle. Sie sahen die Gastgeber in einer recht unkonventionellen Startformation, die einen kleinen Blick in die Zukunft verriet.

Im Tor stand Maximilian Wolf, auf Linksaußen begann Samuel Wendel, auf der Gegenseite Fabian Maier Hasselmann, am Kreis startete Chris Berchtenbreiter, und im Rückraum schickte Trainer Daniel Eblen Tim Jud, Tom Wolf und Felix Krüger aufs Parkett. Für die Defensive wurde Michael Oehler wie gewohnt eingewechselt, später durften auch Paul Kaletsch und Maximilian Schwarz ran. Dieses Team hielt in den Anfangsminuten mit den Gästen aus Sachsen-Anhalt gut mit. Bis zum Stand von 8:8 nach 20 Minuten konnte sich keine Mannschaft auf mehr als einen Treffer absetzen.

In den zehn Minuten vor der Pause machten die Konstanzer es den Gästen aber zu einfach. Vorne vergab die HSG ihre durchaus vielversprechenden Chancen – darunter zwei Fehlwürfe aufs leere Tor – und hinten zeigte die schwächste Abwehr der Liga nochmals, warum es in diesem Jahr so viele Gegentreffer gab. So zog der Tabellen-14. zum Teil mühelos auf 9:15 davon, ehe die Konstanzer zur Pause den Rückstand um zwei Tore verringern konnten. (11:15)

Nach der Pause durften dann auch noch Konstantin Poltrum, Mathias Riedel und Felix Klingler in ihrem Abschiedsspiel ran, ehe sie nach Abpfiff von der HSG Konstanz ebenso verabschiedet wurden wie Oehler und Berchtenbreiter sowie Sebastian Bösing und Felix Gäßler. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr war bei beiden Teams in der drückenden Hitze unterm Hallendach die Luft raus.

Zwischenzeitlich beschränkte sich das Konstanzer Angriffsspiel darauf, das leere Gästetor zu treffen, da Dessau-Rosslau weiterhin konsequent auf einen siebten Feldspieler in der Offensive setzte. Wenigstens das klappte nun das eine oder andere Mal besser, sodass der Rückstand von fünf (12:17/37.) auf drei Tore (15:18/42.) verkürzt wurde. Trainer Eblen gab dabei weiter der Jugend eine Chance und schickte zwei Tage vor seinem 19. Geburtstag Patrick Volz auf Linksaußen und später die 19-Jährigen Samuel Löffler im Rückraum sowie Joschua Braun auf Rechtsaußen ins Spiel.

Sie sammelten in der letzten Partie vor dem Abstieg wertvolle Zweitliga-Erfahrung, die letzten beiden erzielten sogar je zwei Treffer, sie konnten aber auch nicht verhindern, dass die Gäste ihren Vorsprung über die Zeit brachten. So war es bei der 26:31-Niederlage zwar nicht wie gewünscht ein Sieg zum Abschied in die Sommerpause, aber immerhin ein beherzter Auftritt der Spieler der Zukunft.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Volz, Riedel (3), T. Wolf (3/1), Oehler (1), Kaletsch (5/3), Krüger (3), Maier-Hasselmann, Braun (2), Jud (1), Wendel (1), Berchtenbreiter (4), Schwarz (1), Klingler, S. Löffler (2).

Dessau-Rosslauer HV: Döhler, Ambrosius (Tor); Pavlicek (3), Vanco (6), Sohmann (7/3), Sliwka, Pfeiffer (1), Hanisch (4), Wasielewski (1), Schmidt, Hönicke (4), Zimmermann, Stryc, Hanner (3), Milkow, Zahradnicek (2).

Z: 850.