Handball HSG Konstanz steht sich wieder selbst im Weg

Nach Auf und Ab müssen die Konstanzer eine 27:28-Niederlage gegen Hildesheim hinnehmen. Dabei zeigt die HSG eine starke Anfangsphase, danach aber viele Fehler

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz - Eintracht Hildesheim 27:28 (14:15)

Beginnen wir mit dem positiven Ansatz: Mit etwas Fortune könnte die HSG Konstanz 6:0 Punkte auf dem Konto haben und voller Vorfreude den nächsten Spielen entgegensehen. Zu rosarot!

Fahren wir fort mit dem negativen Ansatz: Die HSG Konstanz hat dreimal Siegchancen verpasst und muss nach 0:6 Punkten und dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz schon jetzt um den Klassenerhalt bangen. Zu schwarz!

Nehmen wir also den pragmatischen Ansatz, der Realitätssinn, Wachsamkeit, aber auch notwendige Ruhe und eine Portion Optimismus beinhaltet. Tatsächlich waren die Konstanzer zum Auftakt beim 21:24 gegen Hamm lange Zeit gleichwertig. Tatsächlich standen sie bei den Rhein Vikings in Düsseldorf in den letzten Sekunden vor dem möglichen Sieg, ehe sie doch noch verloren.



Und tatsächlich hätte auch die Partie am Samstagabend vor 900 Zuschauern in der Schänzlehalle gegen Hildesheim ein gutes Ende nehmen können. Doch in allen drei Spielen offenbarte sich eine Schwäche: Die Mannen von Trainer Daniel Eblen schaffen es nicht, Kontinuität in ihre Auftritte zu bringen. Und jedes Mal verspielen sie den möglichen Erfolg genau in der Phase, in der sie eigentlich im Aufwind sind. Seien es verworfene Siebenmeter, vergebene freie Würfe vom Kreis, Fehlpässe oder auch technische Fehler – immer dann, wenn das Pendel zugunsten der Konstanzer auszuschlagen scheint, stehen sie sich selber im Weg. "Das ist natürlich schon nervig", sagt Eblen, aber er sieht auch das Gute: "Wir waren immer dran, wir können mithalten, das macht Hoffnung." Und doch: "Wir brauchen jetzt aber auch mal was Zahlenmäßiges."

Gegen Hildesheim gelang ein Superstart, über 5:2 und 7:4 lag die HSG bis zum 11:8 mehrmals mit drei Toren vorne. Der Makel der starken Anfangsphase: Wieder einmal war die Chancenverwertung nicht optimal, die Führung hätte deutlicher ausfallen müssen. Doch Samuel Wendel, Christoph Berchtenbreiter und Felix Klingler brachten den Ball nicht an Eintracht-Torhüter Jakub Lefan vorbei. "Der isch jo ä richtigs Dickerle", hatte ein Zuschauer vor Spielbeginn gefrotzelt, nach Schlusspfiff war dem Witzbold wie allen Konstanzern der Spaß vergangen. Der mit knapp an die 100 Kilogramm – sagen wir es mal so – kräftig gebaute Tscheche hatte aus Konstanzer Sicht bei zu vielen Würfen Hände, Beine, Bauch und Schulter im Spiel und unterstrich seine Topwerte aus den ersten beiden Saisonspielen eindrucksvoll. Das spezielle Torwartspiel des 28-Jährigen war Teil der Vorbereitung gewesen. "Wir hatten schon besprochen, wie geworfen werden sollte", sagt Eblen, aber Theorie und Praxis sind eben zwei Paar Stiefel.

Vor allem dann, wenn man noch nicht den erwünschten Leistungsstand erreicht hat. "Wir hatten jetzt zum ersten Mal diese extrem kurze Vorbereitungszeit", erklärt Eblen und hält fest, "wir sind nicht so weit, dass die Automatismen richtig funktionieren." Soll heißen: Immer wieder mal gehen die im Training eingeübten Spielzüge unter dem Druck des Wettbewerbs schief. Dazu gehört auch, dass eine durchgehend aufmerksame Defensivarbeit noch nicht gelingt. Gegen Hildesheim funktionierte der Abwehrverbund anfangs prächtig, als der Gegner seine Angriffe länger ausspielte, stellten sich bei den HSG-Spielern Konzentrationsschwächen ein.

Vergebene Chancen und zu hastige Verteidigungsarbeit bilden eine unheilvolle Allianz, eine "Wechselwirkung", wie Daniel Eblen es nennt. "Wir hatten immer das Gefühl, wir können gewinnen und wollten in der Abwehr dann zu schnell an den Ball kommen", beschreibt der HSG-Trainer die Unruhe seiner Spieler, "die haben immer mit den Füßen gescharrt, sind einige Male zu früh draufgegangen." Die Folge, so Eblen: "Offene Räume, Parallelstoß, Gegentor."

Eine Woche mit viel Arbeit liegt wieder vor den Konstanzer Handballern. Und dann kann es am Freitag in Saarlouis und am Sonntag zu Hause gegen Eisenach eben nur heißen: auf ein Neues. "Vorne mit Hirn, hinten mit Herz", sagt Daniel Eblen. Und, ja, auch wichtig: hoch mit dem Kopf!

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor). – Schweda, Riedel (6), Wolf (1), Kaletsch (8/3), Krüger, Maier-Hasselmann (3), Gäßler, Jud (3), Wendel (1), Berchtenbreiter (4), Bösing (1), Klingler, Heil.

Hildesheim: Lefan (1), Twarz (Tor); – Nelson (1), Simon, John (7), Meiser (1), Lungela (2), Ignatow (2), Tzoufras (4), Wiebe, Weit (3), von Hermanni (2), Backs (2), Passias, Savvas (3). – Z: 900.

"Jedes Spiel ein kleines Endspiel"

Ein enttäuschter Chris Berchtenbreiter sprach nach der Konstanzer Niederlage über seine Gefühle und die fehlenden „Kleinigkeiten“ im Spiel der HSG

Herr Berchtenbreiter, was sagen Sie nach der dritten bitteren Niederlage zur Chancenverwertung und der Abwehrarbeit?

Natürlich ist ein 0:6-Saisonstart bescheiden, zumal wir immer etwas Zählbares hätten mitnehmen können – wenn nicht sogar müssen. In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, obwohl wir mit einem Tor Rückstand in die Pause gehen, weil wir inkonsequent verteidigt haben. Und nach wie vor haben wir viel zu viele freie Fehlwürfe, das bricht uns am Ende immer wieder das Genick. Auch aus der ersten Halbzeit hätten wir viel mehr Kapital schlagen und mit drei, vier Toren wegziehen müssen. Das hätte uns vielleicht am Ende den Sieg gebracht.

Was fehlt im Moment, dass die knappen Spiele – im Gegensatz zur letzten Saison – nicht für die HSG entschieden werden können?

Ich glaube, dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind. Wir müssen jetzt alles tun, um schnellstmöglich dorthin zu kommen und an unsere besten Leistungen anzuknüpfen. Wenn wir uns jetzt runterziehen lassen und uns nicht steigern, wird es eine sehr, sehr schwere und ungemütliche Saison – noch schwerer, als sie ohnehin schon ist.

Wie kann das gelingen?

Vielleicht müssen wir jetzt schon jedes Spiel als kleines Endspiel sehen, damit die Emotionen uns dabei helfen, das gerade fehlende Glück zu erzwingen. Jeder mit 120 Prozent, dann kommt dies zurück und wir gewinnen solche Spiele, in denen wir auf Augenhöhe sind.

Wie blicken Sie auf den ersten Doppelspieltag am Wochenende voraus?

Saarlouis steht genauso wie wir mit null Punkten da. Da muss sich jeder bewusst sein, um was es geht, und dass wir uns dort aus dieser Situation rausballern können. Eisenach am Sonntag ist eine Topmannschaft, keine Frage. Aber wir haben gezeigt, dass wir – gerade zu Hause – auch haushohe Favoriten schlagen können. Es ist alles möglich, aber zuerst zählt nur Saarlouis.