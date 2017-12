Handball HSG Konstanz spielt gegen das Team der Stunde

Ex-Meister TUSEM Essen ist zu Gast im letzten Heimspiel des Jahres der HSG Konstanz.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – TUSEM Essen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle)

Noch einmal einen richtigen Kracher hält das letzte Heimspiel im Jahr 2017 für die HSG Konstanz bereit. Mit dem TUSEM Essen gastiert nicht nur der dreimalige deutsche Meister, Pokalsieger und Europapokalgewinner am Schänzle, sondern das aktuell erfolgreichste Team der 2. Bundesliga. 13:1 Punkte holte Essen zuletzt und blieb dabei sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Außerdem werden unter anderem eine Tombola, Freibier und eine Sportschau-Liveübertragung das vorweihnachtliche Event umrahmen.

Kein Wunder, dass das Selbstvertrauen beim in der letzten Saison nur aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Liga gebliebenen Ruhrpott-Team riesengroß ist. „Wir haben uns in den letzten Spielen die Favoritenrolle erarbeitet, also wollen wir diese auch in Konstanz bestätigen“, sagt TUSEM-Trainer Jaron Siewert. Der jüngste A-Lizenzinhaber und Bundesligatrainer der Geschichte betreut mit gerade einmal 23 Jahren nun den traditionsreichen Verein. Nicht unwesentlich daran beteiligt ist Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, der als gebürtiger Essener immer noch beste Kontakte zum TUSEM pflegt. So spielt etwa Christoph Reißky – bis zur Hälfte der letzten Saison noch im Füchse-Aufgebot – nun in Essen, ebenso wie der vom Erstligisten TBV Lemgo verpflichtete Tom Skroblien, der davor in Berlin aktiv war. Neben Talent Jonas Ellwanger auf Linksaußen sticht vor allem der österreichische Nationalspieler Richard Wöß (31) auf der rechten Außenbahn hervor.

Star im jungen, talentierten Team ist jedoch Leitwolf Michael Hegemann. Der 40-Jährige gewann 2007 mit dem deutschen Nationalteam die Weltmeisterschaft im eigenen Land. „Solche Spieler sind ganz wichtig für das Mannschaftsgefüge und die Ruhe, gerade wenn es nicht läuft“, sagt HSG-Trainer Daniel Eblen. In Zahlen liest sich das folgendermaßen: Fünf Niederlagen hagelte es für Essen gleich zu Saisonbeginn, mit 0:10 Punkten und minus 27 Toren zierte man das Tabellenende. Dann revidierte Michael Hegemann seinen Rücktritt als Spieler noch einmal und kehrte neben seiner Rolle als Co-Trainer auch auf das Spielfeld zurück. Das Resultat – nach der beeindruckenden Siegesserie zuletzt – ist der elfte Tabellenplatz mit Kontakt nach oben.

„Essen hat einen sehr ausgeglichen Kader, mit einigen erfahrenen Akteuren und vielen Talenten, die taktisch und athletisch top ausgebildet sind“, so Eblen. TUSEM kommt mit breiter Brust an den Bodensee, doch auch die HSG hat mit dem Ausrufezeichen in Dresden Selbstvertrauen getankt. „Riesig gefreut“ hat sich Eblen über den 25:22-Coup an der Elbe. „Das hat gezeigt, dass wir nicht weit weg sind und auch die Nerven haben, um auswärts zu gewinnen.“ Damit einher geht die Hoffnung des 43-Jährigen, dass nun die geringe Fehlerquote wiederholt wird.

Gegen Essen wird wahrscheinlich wieder Torhüter Konstantin Poltrum zurück sein, der in der Vorwoche verletzt hatte passen müssen. Doch erneut gibt es auch schlechte Nachrichten. Nicht genug, dass die HSG weiter fünf Langzeitverletzte zu beklagen hat, nach dem Spiel in Dresden waren mit Mathias Riedel und Paul Kaletsch zwei weitere Leistungsträger angeschlagen.

Verlassen können sich die Gastgeber dabei auf ihr treues Publikum. Daniel Eblen zeigt sich ob der stets außergewöhnlichen Stimmung beeindruckt: „Das ist toll und bewundernswert. Gerade der lang anhaltende Applaus nach der unglaublich bitteren Niederlage gegen Hagen war ein schönes Zeichen. Das hilft schon und streichelt die Seele der Jungs. Es ist wichtig zu wissen, dass die Fans immer hinter uns stehen.“