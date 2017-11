Konstanzer Zweitliga-Handballer unterliegen vor 1300 Zuschauern dem Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim knapp mit 33:36.

Vor dem Derby war nach dem Derby für die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz. Nach dem schwachen Auftritt mit der 22:32-Niederlage beim HBW Balingen-Weilstetten wollte die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen die vor Wochenfrist zahlreich mitgereisten Fans im gestrigen Heimspiel entschädigen. Mit einer guten Leistung – und am besten natürlich mit dem dritten Saisonsieg. Und das gegen einen alles andere als leichtgewichtigen Gegner: das – neben HSG und HBW – dritte Team aus Baden-Württemberg, den Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim.

Die Vorzeichen hätten aus Sicht der Gastgeber besser sein können. Wegen einer unter der Woche erlittenen Handblessur musste Torhüter Konstantin Poltrum zunächst mit einem Platz auf der Auswechselbank statt zwischen den Pfosten vorlieb nehmen. Seine Rolle als Schlussmann übernahm Stefan Hanemann. Dass der natürlich auch kein Schlechter ist, bewies der letztjährige Junioren-Nationalkeeper vor 1300 Zuschauern mit drei blitzsauberen Paraden in den ersten sieben Minuten. 3:3 stand es da, und die HSG präsentierte sich wie versprochen wesentlich leidenschaftlicher als in Balingen, als sie zu dem Zeitpunkt bereits vorentscheidend mit 2:6 zurück gelegen war.

Die Mission Wiedergutmachung war auf einem guten Weg. Zwar erspielte sich der Favorit aus Schwaben immer wieder eine Ein- bis Zwei-Tore-Führung, doch die Konstanzer, sie kämpften sich immer wieder heran. Und sie leisteten sich wesentlich weniger technische Fehler. Noch. Beim Stand von 9:9 nahm Gästetrainer Hartmut Mayerhoffer seine erste Auszeit, um sein Team auf die starken Hausherren einzustellen – und wohl auch, um ihnen etwas den Rhythmus zu nehmen. Mit Erfolg. Drei Konstanzer Fehlpässe bestraften die Bietigheimer anschließend gnadenlos, und bei Eblens erster Auszeit drei Minuten später hieß es 9:12 (20.).

In der Defensive konnten sich die Gastgeber weiter auf Hanemann verlassen, der alleine im ersten Abschnitt acht SG-Würfe entschärfte, vorne taten sie sich aber immer schwerer damit, den eingewechselten Torhüter Jürgen Müller zu überwinden, der bei nur fünf Minuten Einsatzzeit vor der Pause mit drei Paraden glänzte. So zog die SG BBM langsam aber sicher davon, ehe die Teams beim Stand von 14:19 in der Halbzeit durchschnaufen durften.

Die kurze Erholung schien den Gästen besser bekommen zu sein. Binnen sieben Minuten zogen sie auf 16:23 (38.) davon. Die Gastgeber taten sich schwer gegen die nun offensiver ausgerichtete SG-Deckung.

Der Sieben-Treffer-Rückstand hatte Bestand, bis Poltrum aufs Feld kam, sofort zwei SG-Würfe hielt und auf der anderen Seite Mathias Riedel aus dem Rückraum sowie die Außen Fabian Schlaich und Felix Klingler per Tempogegenstoß auf 23:27 verkürzten. Als dann Chris Berchtenbreiter in Überzahl das 24:27 und nach einer weiteren sagenhaften Poltrum-Parade Riedel das 25:27 folgen ließen (48.) , tobte die Halle – und der Gästecoach zog zweimal innerhalb von nur anderthalb Minuten die grüne Auszeit-Karte. Er ahnte, dass das Momentum nun auf der Seite der Konstanzer war.

Mayerhoffer gelang es beim zweiten Mal, der HSG den Schwung zu nehmen. Schnell war der Abstand wieder auf fünf Treffer angewachsen. Die Konstanzer ließen sich aber nie wirklich abhängen. sie kämpften bravourös um jeden Ball und blieben der SG im Nacken. Immer wieder war der kaum zu bremsende Paul Kaletsch erfolgreich, doch ausgerechnet er scheiterte beim Stand von 30:33 in der 56. Minute per Siebenmeter an SG-Keeper Müller. So brachten die Gäste den knappen Vorsprung routiniert über die Zeit. Die Konstanzer hatten sich stark verbessert präsentiert, nur mit dem dritten Sieg wurde es nichts.

Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (2), Schweda, Riedel (5), Wolf (1), Kaletsch (13/5), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (2), S. Löffler, Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing (2), Klingler (3). – Bietigheim: Ebner, Müller (Tor); Haller, Rentschler (3), Claus (1), Erifopoulos (1), Schäfer (6), Schmidt (4/4), Babarskas (4), König (8), Barthe (1), Asmuth, Döll, Emanuel (5), Marcec (3). – Z: 1300.

HSC 2000 Coburg – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr). – Bereits am Sonntag, 17 Uhr, ist die HSG Konstanz zu Gast beim Erstliga-Absteiger HSC 2000 Coburg. Einstellen muss sich Konstanz dabei auf ein tolles Publikum, „erfahrene Akteure sowie schnelle Außen und eine Physis im Rückraum, die in der Liga ihresgleichen sucht“, so HSG-Trainer Daniel Eblen. Zwar kann sich Coburg zudem auf stabile 6:0-Deckung verlassen, mit etwas Verletzungssorgen ist der Druck in Oberfranken zuletzt deutlich gestiegen. Die letzte Niederlage des HSC 2000 Coburg in der 3. Liga, bevor der Durchmarsch in die erste gelang, gab es übrigens in Konstanz (18:19). (joa)