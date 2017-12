Handball HSG Konstanz rüstet sich für den Abstiegskampf

Das Zweitliga-Schlusslicht verpflichtet Johannes Braun, Ex-Spielertrainer bei der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen, als Torwarttrainer.

2. Handball-Bundesliga: Mit Johannes Braun, B-Lizenzinhaber und unter anderem baden-württembergischer Auswahltrainer, hat die HSG Konstanz ihr Trainerteam um einen neuen Torwarttrainer erweitert. Außerdem wurden zusätzliche Trainingseinheiten für die Mannschaft am Vormittag angesetzt. Denn das Zweitliga-Schlusslicht hat den Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben. „Wenn unser Publikum uns weiter die Treue hält und das Verletzungspech endlich etwas nachlässt, wird das Blatt sich wenden. Wir haben noch 21 Spiele“, sagt Vereinspräsident Otto Eblen und fährt fort: „Wir machen das, was wir am besten können: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden alles versuchen und kämpfen bis zum Schluss.“

Auf diese Worte lässt der HSG-Macher Taten folgen. Johannes Braun, 31 Jahre alt, wird das Trainerteam um Chefcoach Daniel Eblen und seinen Co Andre Melchert sowie Björn Gentner (Athletiktrainer), Tobias Eblen (Talenttrainer) und Tarek Amin (Mentaltrainer) als neuer Torwarttrainer erweitern. Der in Überlingen wohnende Gymnasiallehrer mit den Fächern Sport und Deutsch wird die Schlussmänner in zwei zusätzlichen Einheiten betreuen.

Braun betreut seit 14 Jahren die Bezirksauswahl Hegau-Bodensee, seit zwölf Jahren die südbadische und seit fünf Jahren auch die baden-württembergische Auswahl. Als Spieler war er selbst Auswahl- und Jugend-Nationalspieler und spielte unter anderem bei der SG Köndringen-Teningen in der 3. Liga, verletzte sich jedoch schwer am Rücken und musste seine Spielerkarriere früh beenden. „Stattdessen habe ich mich voll auf das Trainerdasein fokussiert“, lächelt er. „Nun werde ich mich in enger Abstimmung mit Daniel Eblen etwa um Athletik, Koordination und Verletzungsprophylaxe sowie einen guten Einstieg der Torhüter nach Verletzungen kümmern.“

Darüber hinaus hat die HSG zusätzliche Vormittagseinheiten in Allensbach angesetzt. „Wir sind der Gemeinde Allensbach sehr dankbar, dass wir dort so unkompliziert weitere Zeiten in Anspruch nehmen können“, bedankt sich Otto Eblen bei der Verwaltung, während sich sein Sohn Daniel über die zusätzliche Möglichkeit freut, mit der Mannschaft arbeiten zu können. „Es ist so mehr Zeit, neben Mannschaftstraining individuell noch mehr mit den Jungs in die Tiefe zu gehen. Das tut ihnen gut“, sagt der A-Lizenzinhaber.