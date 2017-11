Regionalsport HSG Konstanz ohne Chance beim Bundesligaabsteiger

Die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen verliert ihr Auswärtsspiel beim HBW Balingen-Weilstetten vor 2350 Zuschauern in ausverkaufter Halle deutlich mit 22:32. Aus der Sparkassen-Arena berichtet SÜDKURIER-Redakteur Ingo Feiertag.

2. Handball-Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten – HSG Konstanz 32:22 (16:9)

Was für ein Luxus! Ein Auswärtsspiel, für das die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz nicht mindestens einen halben Tag im Bus verbringen müssen. Wenn die Fahrt nach Balingen statt Wilhelmshaven geht, fällt das Aufwärmen dementsprechend lebhafter aus, müssen keine müden Glieder gestreckt werden. Nur etwas mehr als 100 Kilometer liegen zwischen den beiden Hallen.



Aus einem ganz anderen Grund genießen die Handballer vom Bodensee das Programm vor dem Spiel noch. Es dauert mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff, als sich auf dem Parkett der Sparkassen-Arena immer wieder abgeklatscht wird. Es ist wie ein Klassentreffen alter Kumpels. Der wieder genesene Konstanzer Kapitän Schlaich, einst selbst ein Balinger, unterhält sich angeregt mit Christoph Foth; Gregor Thomann, erst im Sommer von der HSG zum HBW zurückgewechselt, drückt seine früheren Mitspieler Felix Krüger und Felix Gäßler; der Konstanzer Rechtsaußen Felix Klingler scherzt mit Jona Schoch, mit dem er beim TV Neuhausen spielte. Schon früh ist klar, dass sich später bei fast jedem Angriff auf dem Feld zwei Spieler mit gemeinsamer Vergangenheit über den Weg laufen werden.

Seit ihrem Aufstieg ins Oberhaus vor elf Jahren nennen sich die Balinger Handballer die „Gallier von der Alb“, die als Außenseiter in Liga eins die Großen aus Kiel, Flensburg oder Mannheim ärgerten. Angesichts ihres Kaders mit zahlreichen Nationalspielern – darunter der Europameister von 2016 Martin Strobel (135 Länderspiele) – oder der gewachsenen Strukturen darf man das Team von der Alb in diesem Jahr in der 2. Bundesliga jedoch getrost in der Rolle der Römer sehen, um im Bild zu bleiben. So machten die Hausherren, die ihre fünf Heimspiele bisher alle deutlich gewonnen hatten, gegen die mit einer stattlichen Anzahl an Fans angereisten Gäste aus Südbaden von Beginn an klar, wer die Favoritenrolle innehatte. Nach 70 Sekunden lautete die Konstanzer Bilanz 0:2 Tore und zwei Gelbe Karten – und es deutete sich bereits an, was über die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen hereinbrechen sollte.

In den folgenden sieben Minuten bis zu Eblens erster Auszeit wurde die HSG vom Erstligaabsteiger förmlich überrollt. 6:1 stand es da und die Konstanzer wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Tor um Tor bauten die nie nachlassenden Balinger ihren Vorsprung aus. Selbst beim Stand von 10:4 (20.) duldete der neue Trainer Jens Bürkle, der trotz lediglich zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei vor zwei Wochen nach der deutlichen Auswärtsniederlage in Hamm für Runar Sigtryggsson gekommen war, kein Nachlassen. „Gebt Vollgas!“, brüllte Bürkle, der von 2005 bis 2012 selbst für Balingen-Weilstetten am Kreis gespielt hatte. Seine Spieler folgten aufs Wort – auch wenn die Konstanzer langsam besser ins Spiel fanden, ehe beim Stand von 16:9 die Seiten gewechselt wurden. Zu viele Fehler hatte sich die HSG bis dahin geleistet, zu stark war der Gegner.

Im zweiten Abschnitt waren keine vier Minuten gespielt, als der stinksaure HSG-Trainer seine zweite Auszeit nahm. Fünf (!) technische Fehler hatten sich die Gäste nach Wiederanpfiff geleistet, obwohl Balingen-Weilstetten mit der komfortablen Führung im Rücken nicht den Anschein machte, nochmals so stürmisch loslegen zu wollen wie in Hälfte eins und selbst nicht mit Fehlern geizte. Dass sie nicht mehr hoch gewinnen würden, das war schon zu diesem Zeitpunkt wohl den meisten Konstanzern klar, aber ein bisschen mehr Gegenwehr durfte Daniel Eblen schon erwarten.

Beim Stand von 21:11 (42.) resultierten sechs der elf HSG-Tore aus Siebenmetern. Und da es für die Spieler vom Bodensee gegen das HBW-Bollwerk um den starken Torhüter Tomas Mrkva auch danach kaum ein Durchkommen gab, ist der Rest der Partie schnell erzählt. Die Konstanzer wehrten sich nach Kräften gegen die vermeintlichen Gallier, die ihren Vorsprung mühelos verwalteten und am Ende auch ihr sechstes Heimspiel mit 32:22 deutlich gewannen. Das einzig Gute an diesem Abend war aus Gästesicht, dass die Heimfahrt nicht allzu lange dauerte.



HBW Balingen-Weilstetten: Maggaiz, Mrkva (Tor); Schönningsen (6), Foth (1), Wagner, Flohr (1), Hausmann (3), Thomann (6/2), Nothdurft (1), Runarsson, Gretarsson (2), Strobel (2), Stegefelt (6), Dangers, Schoch (3), Spohn (1).



HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich, Schweda (3), Riedel (1), Wolf (1), Kaletsch (9/8), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (5), J. Löffler, Berchtenbreiter (1), Schwarz, Bösing, Klingler (1).

Z: 2350.