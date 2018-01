Handball HSG Konstanz mit richtungsweisendem Duell zum Auftakt der Rückrunde

Die A-Jugend der HSG Konstanz startet mit einem wichtigen Spiel beim Ligavierten TSV Wolfschlugen in die Rückrunde.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: TSV Wolfschlugen – HSG Konstanz (Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle beim Sportzentrum). – Drei Punkte liegen zwischen dem Tabellenvierten TSV Wolfschlugen und der HSG Konstanz auf Platz acht – der Beleg, wie eng es in der A-Jugend-Bundesliga zugeht. Und Grund genug für HSG-Trainer Thomas Zilm, vor dem direkten Duell am Sonntag von einem richtungsweisenden Spiel zweier direkter Konkurrenten um den sechsten Rang zu sprechen. Nach einem guten Auftritt beim Sauerland-Cup in Menden sieht er seine Schützlinge gerüstet für den Endspurt um die direkten Qualifikationsplätze.

Dafür wurde mit Ausnahme weniger Tage über Weihnachten und den Jahreswechsel durchgängig und intensiv gearbeitet. Trotz guter Einheiten stuft Zilm den Verlauf der Vorbereitung als durchwachsen ein. Der Grund: einige krankheitsbedingte Ausfälle und kleinere Blessuren. Vollauf zufrieden kann das Trainerteam jedoch mit dem Auftritt beim Sauerland-Cup sein. Gegen Magdeburg wurde in der Vorrunde 16:14 gewonnen, gegen Bremen (14:15), Lübeck (11:12) und Minden (8:10) knapp verloren. In der Zwischenrunde wurde Hagen mit 17:14 besiegt und gegen Oespel-Kley ein 11:11 erkämpft. In der Endabrechnung fehlte ein Tor für den Viertelfinaleinzug. Gegen körperlich überlegene Gegner hatte Konstanz in der Zwischenrunde auf einen Großteil seiner Leistungsträger verzichten müssen, die zum Spiel der zweiten Mannschaft nach Schutterwald gereist waren.

„Das waren unsere zwei besten Spiele seit der Qualifikations-Endrunde in Ahlen“, zollte Trainer Christian Korb seiner verbliebenen Rumpfmannschaft großen Respekt. „Es kämpfte einer für den anderen. Im Spiel nach vorne waren wir geradlinig, und die Chancenverwertung war besser als in der Vorrunde. Das Team hat einfach einen verdammt guten Job gemacht.“ Im letzten Spiel musste der Zweitliga-Nachwuchs dann sogar ohne gelernten Torhüter auskommen. Sven Koester war im vorletzten Turnierspiel zwei Minuten vor Spielende umgeknickt, war aber nach der Abreise von Moritz Ebert einziger verbliebener Schlussmann. Für ihn übernahm Hannes Schlegel als siebter Feldspieler im Torwarttrikot – und stellte echtes Talent unter Beweis. „Das Turnier hat sich daher als Aktivvorbereitung gelohnt“, zeigt sich Korb zufrieden. „Jetzt kommt das Vier-Punkte-Spiel gegen Wolfschlugen.“

Die Schwaben konnten nach zuletzt drei Niederlagen in Folge den Negativtrend stoppen und bezwangen Zweibrücken nach Fünf-Tore-Rückstand 27:26, im Hinspiel gelang es Wolfschlugen, beim 35:35 einen Punkt vom Bodensee zu entführen. Nachdem sich mittlerweile alle Akteure wieder einsatzbereit gemeldet haben, blickt Thomas Zilm positiv auf die erste Pflichtspiel-Aufgabe im Jahr 2018. „Wir haben im Training Vollgas gegeben und sind optimal vorbereitet. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir uns gerade spielerisch nicht verstecken müssen und hatten auch dort unsere Siegchancen – mit diesem Wissen gehen wir in das Match“, sagt der HSG-Trainer.