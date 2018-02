Handball HSG Konstanz mit Kantersieg auf Platz vier

Die A-Jugend der HSG Konstanz erzielt beeindruckende 47 Tore bei der HSG Ostfildern und klettert in der Bundesliga-Tabelle nach oben

Handball, A-Jugend-Bundesliga:

HSG Ostfildern

HSG Konstanz

32:47 (16:23)

Die HSG Konstanz hatte in den ersten zehn Minuten noch mit etwas Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, danach kam der HSG-Express aber langsam ins Rollen. Sechs Tore betrug der Vorsprung nach 20 Minuten, doch bis zur Pause sollte er nicht wesentlich weiter anwachsen (23:16).

Nach dem Seitenwechsel war Konstanz dann jedoch schon nach etwas mehr als 34 Minuten auf 27:17 enteilt. Während bei Ostfildern immer mehr die Kräfte schwanden, konnte die HSG ohne Tempo- oder Leistungsabfall alle 13 Spieler einsetzen. Alle Feldspieler der Gelb-Blauen konnten sich dabei in die Torschützenliste eintragen und sorgten in den letzten zehn Minuten dafür, dass aus einem 37:27-Zwischenstand (50.) am Ende ein 47:32-Sieg wurde.

„Das war ein Ausrufezeichen“, freute sich Thomas Zilm über den klaren Sieg, vielmehr aber noch über die Konzentration und Ernsthaftigkeit seiner Mannschaft bei der Lösung einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Zilm: „Wir wollten nicht nur spielen und gewinnen, sondern auch dominieren. Diese Reifeprüfung haben die Jungs gut gemeistert. In der zweiten Hälfte sind unsere athletischen Vorteile immer besser zum Tragen gekommen“, so der HSG-Coach.

Großen Anteil daran hatte die große Breite des Kaders, in der „jeder, der reingekommen ist, sofort das Tempo weitergegangen ist. Die Jungs haben das gut gemacht, es gab nie einen Abbruch“, sagte Zilm. Damit konnte der Zweitliga-Nachwuchs die beiden Big Points gegen Wolfschlugen und die Rhein-Neckar Löwen vergolden und hat im Kampf um Rang sechs und die direkte Bundesliga-Qualifikation alle Trümpfe selbst in der Hand. „Es sieht im Moment gut aus für uns“, so Zilm. Fragt man den B-Lizenzinhaber nach den nächsten Aufgaben, warnt er jedoch gleich wieder eindringlich: „Man darf auch die Mannschaften auf den hinteren Rängen nicht unterschätzen und muss sehr vorsichtig sein.“ So wie am Samstag, wenn um 17 Uhr der VfL Günzburg am Bodensee vorstellig wird. Die Marschroute ist für den B-Lizenzinhaber klar: „Wir haben einen Lauf, den wollen wir natürlich unbedingt fortsetzen.“

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (2), Michelberger (7), Hadlich (4), Kirschmann (2), Schamberger (1), Mauch (13/9), Küchler (3), Dierberger (3), Polis (6), Duffner (2), Schlegel (4).