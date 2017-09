Konstanz HSG Konstanz holt den ersten Saisonsieg

Es ist vollbracht und fühlt sich prachtvoll an: Die HSG Konstanz hat nach vier Niederlagen am Sonntagabend gegen den ThSV Eisenach mit 30:25 (12:11) den ersten Saisonsieg in der 2. Handball-Bundesliga eingefahren. Bester Werfer der Konstanzer war Paul Kaletsch mit zwölf Toren. Überragend mit 19 Paraden: Torhüter Konstantin Poltrum.

Trainer Eblen schickt Mathias Riedel

Die Furcht auf den Rängen ist greifbar

HSG jetzt auf Rang 14

Die Ergebnisse in den anderen Hallen an diesem 5. Spieltag waren aus Konstanzer Sicht erfreulich, was konkret bedeutete: Ein Sieg gegen Eisenach und die HSG würde die Abstiegszone verlassen. Zwar nur etwas für die Optik, aber eben doch ein Zeichen in mageren Zeiten.Die ersten fünf Minuten gleichen dann einem munteren Scheibenschießen. Treffer hier, Treffer dort, Stand 4:4. Danach freilich kommt das Konstanzer Angriffsspiel wieder mal ins Stocken. Oder besser gesagt: Die Abschlussschwäche aus den ersten vier Saisonpartien, speziell bei freien Würfen, setzt sich fort. Felix Gäßler, Felix Klingler, Samuel Wendel und Tom Wolf, alle bringen sie den Ball nicht im Tor unter, scheitern entweder am Eisenacher Schlussmann Redwitz oder werfen am Kasten vorbei. Die Folge: Nach 16 Minuten führen die Gäste aus Thüringen mit 9:6 – es sieht nicht gut aus für die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen. Der reagiert mit einer Auszeit.Auszeit heißt: kurzes Verschnaufen, ein paar Anweisungen, im Idealfall Mut schöpfen, es mit neuen Ideen zu versuchen. Im konkreten Fall bedeutet das, dass Eblen jetzt doch Mathias Riedel aufs Parkett schickt, seinen Scharfschützen, der sich bislang so schwergetan hatte und hinter seinen Möglichkeiten geblieben war. Riedle kommt und strahlt durchaus Zuversicht aus – und er trifft gleich zweimal zum Anschluss. 8:10, 10:10, 10:11, 11:11 – und zur Halbzeit tatsächlich eine 12:11-Führung für die Gastgeber. Und das, obwohl sich auch Felix Krüger und Tim Jud in die Liste der Fehlschützen eintragen.Dass die Eisenacher in 14 Minuten nur noch zweimal jubeln können, liegt an Konstantin Poltrum. Der Konstanzer Torhüter, der zu Beginn seine liebe Mühe hatte, steigert sich von Minute zu Minute, wehrt von zehn Würfen acht ab, darunter sogar einen Siebenmeter. Bei elf Gegentoren zwölf Paraden – eine sensationelle Bilanz.Mal abgesehen von der klaren Niederlage in Saarlouis hatten die HSG-Handballer in den anderen drei Spielen immer dann gepatzt, als sie drauf und dran waren, das Geschehen zu ihren Gunsten umzubiegen. Und diesmal? Konzentriert kommen Eblens Mannen aufs Spielfeld zurück. Bösing und Riedel treffen zum 14:12, dann folgt eine Kaletsche-Show.Der Paule setzt die Kugel fünfmal in Folge ins Netz, die Konstanzer Führung ist nach Tom Wolfs Treffer mit 20:15 komfortabel. Aber komfortabel heißt im Handball noch lange nicht sicher. Eisenachs Trainer Christoph Jauernik stellt die Abwehr um, lässt nun offensiver decken. Und das zeigt Wirkung.Nach dem 21:16 (Tim Jud) kommen die Konstanzer plötzlich nicht mehr durch, Tor um Tor holen die Thüringer auf. 22:18, dann gar 22:21 und nach 53 Minuten zeigt die Anzeigetafel in der Schänzlehalle beim 23:23 tatsächlich Gleichstand an. Die Furcht auf den Rängen ist geradezu greifbar, dass nun auch das dritte Heimspiel der Saison noch schiefgehen könnte.Tut es dann aber nicht. Chris Berchtenbreiter setzt am Kreis mit einem Rückhandwurf in Bedrängnis ein Zeichen: Nein, wir wollen diesen Sieg unbedingt! Noch einmal schaffen die Gäste den Ausgleich zum 24:24, dann macht die HSG Konstanz den Sack zu. Dreimal Klingler, je einmal Riedel, Kaletsch und Jud schrauben das Endergebnis auf 30:25 – auch, weil jetzt auch Konstantin Poltrum noch zweimal gegen Eisenachs besten Torschützen, Matthias Gerlich, glänzt und sich selbst bei einem Siebenmeter nicht mehr überwinden lässt.

Mit 2:8 Punkten ist die HSG nun punktgleich mit fünf anderen Teams und liegt dank des besseren Torverhältnisses auf Rang 14. Wie gesagt: monentan nur Optik. Aber ein gutes Gefühl gibt das trotzdem.

Poltrum, Hanemann (Tor). – Schweda, Riedel (4), Wolf (1), Kaletsch (12/3), Krüger, Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud (2/2), Wendel, Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing (3), Klingler (5).ThSV Eisenach: Gorobtschuk, Redwitz (Tor). – Iffert, Wöhler (3), Meoki-Etxebeste (3), Gerlich (6), Miljak (1), Schliedermann (1), Urban (2/2), Richardt, Popa, Mürköster (2), Niemeyer (1), Weyhrauch (2), Saul (4/1). – Zuschauer: 900; Schiedsrichter R. Thiyagarajah/S. Thiyagarajah (Gummersbach).