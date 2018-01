Handball HSG Konstanz holt Junioren-Europameister

Zur kommenden Saison wechselt der Kreisläufer Fabian Wiederstein von HBW Balingen-Weilstetten an den Bodensee.

2. Handball-Bundesliga: Die HSG Konstanz kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison 2018/19 vermelden. Dabei ist dem Zweitligisten vom Bodensee mit der Verpflichtung von Junioren-Europameister Fabian Wiederstein vom HBW Balingen-Weilstetten ein echter Coup gelungen. Der umworbene Kreisläufer erhält bei der HSG einen ligaunabhängigen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2021. „Fabi ist die optimale Lösung für uns“, freut sich Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz. „Er wird uns in der Abwehr und im Angriff gleichermaßen verstärken und verfügt trotz seines jungen Alters schon über viel Erfahrung im höherklassigen Handball.“

22 Jahre jung ist das 1,94 Meter große und 107 Kilogramm schwere Kraftpakt, doch die Liste seiner Erfolge und Einsätze auf Topniveau ist bereits beachtlich. Im mittlerweile fünften Jahr geht er für den HBW Balingen-Weilstetten auf Torjagd. Das erste Jahr beim HBW absolvierte er dabei als A-Jugendlicher in der dritthöchsten Spielklasse und galt bei seinem Wechsel auf die Schwäbische Alb, so die Balinger Presse, als „eines der größten deutschen Handballtalente auf der Kreisposition“.

Diese Vorschusslorbeeren wusste er beim damaligen Erstligisten eindrucksvoll zu bestätigen. Mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft feierte er zusammen mit HSG-Torwart Konstantin Poltrum 2013 den Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft, 2014 durfte er sich an der Seite der jetzigen A-Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede bei der Junioren-Europameisterschaft die Goldmedaille um den Hals hängen. „Eine coole Erfahrung“, lächelt Fabian Wiederstein. „Das war ein riesiger Erfolg und ein großes Ereignis – darauf sieht man immer gerne zurück. Neben meinen Erstligaeinsätzen die absoluten Highlights.“ Eine Waffe war dabei das starke Kreisläufer-Duo, das Wiederstein zusammen mit Jannik Kohlbacher bildete, der gerade bei der EM in Kroatien aktiv war.

Als Wiederstein vor Beginn der letzten Saison kurz vor dem Durchbruch in der ersten Mannschaft der Balinger stand, stoppte ihn jedoch ein Kreuzbandriss. In dieser Spielzeit stellt er seine enorme Präsenz im Innenblock und am Kreis wieder unter Beweis und kommt von Woche zu Woche besser ins Rollen – auch im Balinger Zweitligateam, für das er erst letzte Woche im Test gegen die Kadetten Schaffhausen erfolgreich war. Für die kommende Saison lagen ihm deshalb noch andere Angebote aus der 2. Bundesliga vor. „Ich hatte jedoch von Anfang an tolle Gespräche mit der HSG“, sagt er zu seiner Entscheidung pro Konstanz. „Wir kennen uns schon Jahre und standen immer wieder in Kontakt. Der Konstanzer Weg mit optimaler Verbindung von Studium und Leistungshandball hat mich überzeugt.“ In Konstanz wird er an der mit der HSG zur Förderung des Spitzensports kooperierenden Fachhochschule HTWG ein Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen aufnehmen.