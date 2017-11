Handball HSG Konstanz hofft auf mehr Konstanz

Die A-Jugend-Handballer der HSG spielen am Sonntag beim TV Bittenfeld, der überraschend auf Platz eins der Bundesliga steht.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: TV Bittenfeld – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr, Gemeindehalle). – Blackout in Göppingen, Pech in Balingen und nun im dritten Auswärtsspiel in Folge zu Gast beim etwas überraschenden Tabellenführer TV Bittenfeld: Die A-Jugend der HSG Konstanz hat ein knüppelhartes Programm zu bewältigen. Dabei hat sie zuletzt einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sodass sich Trainer Christian Korb verhalten optimistisch im Duell mit dem Erstliga-Nachwuchs des TVB Stuttgart zeigt.

Nach 9:9 Punkten und Platz sieben ordnet der B-Lizenzinhaber die Ausgangslage in der ausgeglichenen Jugend-Bundesliga so ein: „Eine interessante Saison mit offenem Ausgang. Wir können selbst bestimmen, wohin es geht.“ Das Manko: „Noch haben wir keine Konstanz, die uns von Spiel zu Spiel begleitet.“ Die wird aber nötig sein, um auch gegen die Großen der Liga mal einen Coup landen zu können. Dass aktuell jedoch der TV Bittenfeld den größten Brocken und das Maß der Dinge in der Eliteklasse darstellt, damit haben wenige gerechnet. Nur am ersten Spieltag den Rhein-Neckar-Löwen unterlegen, hat sich das Nachwuchsleistungszentrum geradezu rasant entwickelt und führt das Feld mit 15:3 Punkten an.

„Sie haben sich sehr schnell etabliert“, zollt Christian Korb den Schwaben großen Respekt und erklärt das Erfolgsrezept: „Ihr Spiel ist in allen Bereichen druckvoll, perfekt abgestimmt und mit hoher Präzision auf verdammt hohes Tempo ausgerichtet.“ Und noch etwas macht Bittenfeld so unangenehm, wie Korb beobachtet hat: „Bei ihnen machen nicht wenige die Summe, sondern die Breite macht sie so unberechenbar.“ In der Vorbereitung, als Konstanz noch nicht richtig eingespielt war, wurde der Zweitliga-Nachwuchs regelrecht überrollt. Grundstein dafür ist ein brandgefährliches Gegenstoßspiel, in dem gleich vier Spieler ins Tempo gehen. Dazu kommen eine kompakte Defensive, die schnell am Mann ist und wenig Platz für einfache Tore lässt, sowie viele Varianten im Aufbauspiel.

War vor der Saison Platz sechs das (Minimal-)Ziel in Bittenfeld, so dürften sich die Verantwortlichen neue Ziele gesetzt haben. Christian Korb sieht im TVB den einzigen ernsthaften „Jäger der Rhein Neckar-Löwen“. Ausgerechnet vor der schweren Aufgabe plagt die HSG indes eine heftige Grippewelle. Dennoch sagt der HSG-Coach: „Wir wollen uns nicht nur konstanter präsentieren, sondern auch wieder etwas Zählbares mitnehmen.“ Mit Blick auf die Ausbeute der eigenen Equipe fügt er hinzu: „Letztes Jahr waren wir dichter dran an ihnen. Dieses Jahr sind wir erfolgreicher, aber nicht konstanter.“

Damit sich das ändert, müsse ein Teil des Teams selbstbewusster werden und mehr Verantwortung übernehmen, meint er und unterstreicht entschlossen: „Es ist für die Gegner schwerer, sich uns anzunehmen, wenn wir uns breit, hungrig und selbstbewusst präsentieren. Fehler können passieren, dürfen sich aber nicht dauern wiederholen.“ Denn so Korb, „mitschwimmen ist zu wenig, um Platz sechs zu erreichen. Wir wissen, dass wir zulegen können.“ (joa)