Konstanz HSG Konstanz gewinnt und steigt ab

Die Zweitliga-Handballer vom Bodensee schlagen den HC Elbflorenz Dresden vor nur 600 Zuschauern mit 24:21 (10:10), steigen aber am Ende der Saison ab, da Wilhelmshaven gewinnt und von der HSG nicht mehr eingeholt werden kann.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – HC Elbflorenz Dresden 24:21 (10:10)

Sie hatten ihre „Endspiele“ im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga, wie die Handballer der HSG Konstanz ihre jüngsten Begegnungen bezeichnet hatten. Sie nutzten aber ihre Chancen nicht und verließen seit Wochen – auch nach guten Leistungen – die Hallen stets als Verlierer. So bedeutete sogar der Sieg gegen den HC Elbflorenz aus Dresden rein rechnerisch das Ende aller – zugegebenermaßen nur noch geringen – Klassenerhalts-Träume.

Dieses letzte aller Endspiele musste die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen auch noch personell schwer gebeutelt bestreiten. Zu den Langzeitverletzten gesellten sich vor dem vorletzten Heimauftritt der Saison Kapitän Fabian Schlaich, für den die Runde wegen Bandscheibenproblemen beendet ist, sowie Mathias Riedel und Michael Oehler. Mit dezimiertem Kader und – wegen des DFB-Pokalendspiels oder der ausweglosen Lage der HSG? – großen Lücken auf den Rängen sollte also wieder einmal ein Sieg gelingen. Der letzte datierte vom 23. März.

In der ersten Hälfte wehrten sich die Konstanzer nach Kräften in einem ausgeglichenen Spiel. Mal führte die HSG (5:3/13.), dann lagen wieder die Gäste aus Dresden vorn (7:8/22.), die ihre letzten Spiele ohne Stress von einem gesicherten Platz im Tabellenmittelfeld aus bestreiten können. Da Paul Kaletsch mit einem Siebenmeter Sekunden vor der Pause scheiterte und Dresden quasi mit dem Halbzeitpfiff traf, ging es standesgemäß beim Stand von 10:10 in die Kabinen. Die Hoffnung auf einen Sieg bestand weiter, die auf den Klassenerhalt war nur noch gering, da zeitgleich der letzte verbliebene Konstanzer Kontrahent, der Wilhelmshavener HV, gegen Hagen mit fünf Toren Unterschied führte.

Und während im zweiten Abschnitt die HSG mit einer Ausnahme (15:16/42.) meist mit einem oder zwei Treffern Vorsprung führte, fiel im fernen Wilhelmshaven eine Entscheidung. Um kurz nach 21 Uhr war das zweite Konstanzer Zweitligakapitel geschlossen, da der WHV seinen 31:23-Sieg unter Dach und Fach hatte. Der fünftletzte Platz war nicht mehr erreichbar für die Mannschaft vom Bodensee, deren vorletztes Heimspiel der Saison auch der vorerst vorletzte Heimauftritt in der 2. Bundesliga war.

Trainer Daniel Eblen wusste vielleicht nicht von diesem Ergebnis, er hatte aber dennoch schon die kommende Saison im Blick, als er seinen Nachwuchskräften Samuel Wendel und Samuel Löffler eine Chance gab. Der junge Konstanzer Löffler nutzte diese mit einigen beherzten Vorstößen, der Österreicher Wendel nutzte mit vier Treffern von Linksaußen. Sie alle halfen mit beim siebten Heimsieg in dieser Saison, der nach dem 24:21 von den Zuschauern begeistert mit Standing Ovations gefeiert wurde, obwohl der bittere Gang in die 3. Liga nach dieser Saison nun endgültig feststeht.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); T. Wolf (4/4), Kaletsch (7/3), Krüger (2), Maier-Hasselmann (2), Gäßler, Braun, Jud (1), Wendel (4), Berchtenbreiter (3), Volz, Schwarz, Osswald, Klingler (1), S. Löffler.

HC Elbflorenz: Halfmann, Huhnstock (Tor); Jurgeleit (5/2), Boese, Dierberg (1/1), Buschmann, De Santis (1), Flödl (3), Hoffmann (2), Greß (2), Zele, Kammlodt, Becvar (1), Pulay (6/1).

Z: 600