Handball HSG Konstanz geht leer aus: Bittere Niederlage beim ASV Hamm-Westfalen

Konstanzer Zweitliga-Handballer müssen eine bittere 26:28-Niederlage beim ASV Hamm-Westfalen verdauen. Der große Kampf wird am Ende nicht belohnt.

Frust und Enttäuschung machte sich nach Schlusspfiff bei den über Weihnachten 2600 Kilometer gereisten Gästen vom Bodensee breit. Alle schüttelten die Köpfe, blankes Entsetzen stand in den Gesichtern, völliges Unverständnis, als die Eblen-Equipe in die Kabine schlich. Verdient hatten sie den unglücklichen Knockout nicht, dafür war die HSG zu gut an diesem Tag. Allerdings war am Ende eine ganz miese Phase in den letzten Minuten der ersten Halbzeit eine zu große Hypothek. Hätte Konstanz sich hier etwas cleverer angestellt und nicht reihenweise Pass-, Fang- und sonstige technische Fehler begangen, es hätte die Sensation bei einem der heimstärksten Teams der Liga werden können.

Bis auf das 1:0 benötige der Tabellenvierte 20 Minuten, um das erste Mal – begünstigt durch haarsträubende Fehler der HSG – in Führung zu gehen. Vorher hatte vor allem die Deckung der HSG wieder deutlich mehr Stabilität als zuletzt offenbart. Konstantin Poltrum fand so nicht nur bei einem gehaltenen Siebenmeter gut in die Partie, und vorne bot sich nach der 2:1-Führung durch Tim Jud sogar die Chance zur schnellen Zwei-Tore-Führung. Fabian Schlaich nutzte aber die zweite Gelegenheit zum 3:1 aus ganz spitzem Winkel. Chris Berchtenbreiter brachte Konstanz nach 16 Minuten gar mit 7:5 in Front.

Allerdings war die Konzentration nach einer tollen ersten Viertelstunde plötzlich weg. Mit teilweise unerklärlichen Fehlern brachte die HSG eine bis dato nicht richtig auf dem Platz wirkende Heimmannschaft selbst wieder ins Rollen. Die nahm die Einladung dankend an, streute einige leichte Tore über den Tempogegenstoß ein und setzte sich innerhalb weniger Minuten, trotz Auszeit von Daniel Eblen, auf sieben Tore (17:10) zur Pause ab.

Nun drohte den Gelb-Blauen vom Bodensee das gleiche Schicksal wie so vielen Mannschaften in Hamm, die hier regelrecht überrollt wurden. Genau diese Stimmung herrschte im gut gefüllten Rund der Arena auch zu Beginn des zweiten Durchgangs. Doch Konstanz strafte all jene, die sich bereits in Sicherheit wogen. Zunächst mit einer zwischenzeitlichen Umstellung auf eine 5:1-Abwehr, und vor allem die Hereinnahme des lange verletzten Julius Heil erwies sich als echter Glücksgriff. Heil brachte Tempo, Spielwitz und Torgefahr auf Halblinks, nachdem Konstanz auch den immer noch angeschlagenen Mathias Riedel weitgehend im Angriff schonen musste.

Heil war es, der mit einem herrlichen Pass und einem eigenen Tor die Richtung vorgab. Tor für Tor kämpfte sich Konstanz dank es nun zweiten herausragenden Akteurs, Tom Wolf, heran und war trotz einiger frei vergebener Großchancen auch so nach 55 Minuten am Ziel. Ausgleich, 25:25. Max Schwarz tankte sich durch die ASV-Abwehr und ließ die Auswechselbank der HSG jubeln. Die Sensation greifbar, Konstanz obenauf, Hamm nervös – das war die nun völlig gedrehte Ausgangssituation. Doch ein Fehlpass und eine Zeitstrafe machten die furiose Aufholjagd zunichte.

Zwar blieb Konstanz auch nach zwei Toren Vorsprung von Hamm bis zum Ende dran, verkürzte 30 Sekunden vor Schluss noch einmal durch Fabian Maier-Hasselmann auf 26:27, doch schließlich war es wie so oft in dieser Saison: Viele Komplimente für eine herausragende kämpferische Leistung, spielerische Höhepunkte und eine tolle Vorstellung für die HSG Konstanz, Punkte für den Gegner.

Nach dem nicht belohnten Aufwand über Weihnachten hat die HSG Konstanz nun bis zum 10. Februar Zeit, das neuerliche Pech zu verdauen.

ASV Hamm-Westfalen: Storbeck, Lorger (Tor); Blohme (5), Huesmann (1), Brosch (2), Fridgeirsson (2), Schwabe (1), Krieg, Gudat (1), Papadopoulos (2/1), Spiekermann, Zintel (9/5), Possehl (3), Neuhold (1). -HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (2), Riedel (2), T. Wolf (8/4), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Gäßler (1), Jud (2), Berchtenbreiter (3), Schwarz (3), Klingler (1), Heil (2). – Z: 2129.