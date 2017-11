Handball HSG Konstanz geht an der Ostsee baden

Konstanzer Zweitliga-Handballer verlieren deutlich mit 26:36 gegen den Tabellenzweiten VfL Lübeck-Schwartau

Handball, 2. Bundesliga

Lübeck-Schwartau

HSG Konstanz

36:26 (18:11)

Vor der langen und beschwerlichen Anreise hatte die HSG Konstanz nach dem Ausfall von vier Langzeitverletzten auch noch die Absage von Torwart Stefan Hanemann wegen einer ihn weiter plagenden Muskelverletzung hinnehmen müssen. Konstantin Poltrum als zweiter etatmäßiger Zweitliga-Schlussmann fuhr trotz Handprellung gehandicapt mit, am Spieltag selbst musste dann aber auch noch Kreisläufer Chris Berchtenbreiter – zuletzt einer der besten bei der HSG – nach einer Erkrankung passen. Ohne Sechs, mit nur elf Feldspielern, fand die HSG Konstanz so auch nie zur zuletzt gezeigten Form.

Zwar erzielte Fabian Schlaich per Tempogegenstoß den 3:4-Anschlusstreffer, doch nach dem Tor zum 5:4 legten die Gastgeber deutlich zu und zogen mit einem 3:0-Lauf auf 8:4 davon. In einem zu Beginn von beiden Abwehrreihen dominierten Duell, in dem Lübeck den Vorteil auf der Torwartposition mit Dennis Klockmann hatte, fehlte aufseiten der Gelb-Blauen vom Bodensee bald „der letzte Biss in der Abwehr“ wie Cheftrainer Daniel Eblen monierte. „Wir haben ganz gut angefangen und ordentlich gedeckt“, meinte der 43-Jährige. „Dann bekommen wir einige unglückliche Abpraller.“ Zudem zog Klockmann mit am Ende 52 Prozent gehaltenen Bällen der mit Paul Kaletsch auf Halblinks und Maximilian Schwarz im rechten Rückraum gestarteten HSG in der Offensive den Zahn, sodass auch der Druck in der Deckung zunahm. Immerhin fügte sich Maximilian Wolf direkt nach seiner Einwechslung mit einer spektakulären Doppelparade eines strammen Wurfes aus dem Rückraum und des freien Nachwurfs ein. Allerdings lag sein Team nach knapp 25 Minuten auch schon 9:16 zurück.

Das vor allem, weil Konstanz in der Abwehr nun gegen den wurfgewaltigen Rückraum der Norddeutschen meist einen Schritt zu spät war und die zunehmenden Fehler in der Offensive durch Konter schnell bestraft wurden. Dazu kamen vier verworfene Siebenmeter, einer per Aufsetzer über das Tor, einer an das Aluminium sowie zahlreiche frei vergebene Möglichkeiten, inklusive Latten- und Pfostentreffern – und die Gäste lagen zur Halbzeit schon mit sieben Treffern zurück. Denn im Gegensatz zu den Südbadenern zeigte sich der VfL hocheffizient, verwertete 70 Prozent seiner Würfe, während für die HSG lediglich 49 Prozent notiert wurden. Es passte nun alles beim wie im Rausch agierenden Ostsee-Team. Kein Wunder, dass Lübecks Trainer Torge Greve nach dem Schlusspfiff strahlte: „Das haben die Jungs klasse gemacht. Von außen, aus dem Rückraum – unsere Wurfeffizienz war unser großes Plus.“

Konstanz tat sich hingegen auch nach dem Seitenwechsel weiter schwer gegen die drittbeste Defensive der Liga sowie Ex-THW-Kiel Keeper Klockmann und zollte dem Fehlen von Berchtenbreiter auf der Halbposition in der Deckung und im Angriff Tribut. Paul Kaletsch war somit in Abwehr und Angriff gleichermaßen gefordert, konnte in der Offensive aber durch Maximilian Schwarz, der zwei Treffer markierte, entlastet werden. „Wir wollten nach der Pause dran bleiben und zumindest die zweite Hälfte gewinnen“, meinte Eblen. „Aber man hat gemerkt, was für eine Nummer Lübeck daheim ist. “ Immerhin versuchte seine Mannschaft mit Kampf und Einsatz die weiter hohe Fehlerquote auszugleichen und konnte den Zehn-Tore-Rückstand zwischenzeitlich wieder auf acht verkürzen. Positiv war vor allem der Auftritt des HSG-Kapitäns Fabian Schlaich, der nach langer Verletzungspause immer besser in Schwung kommt, nie aufsteckte und bei zehn Versuchen achtmal erfolgreich war.

Felix Gäßler zeigte zudem, dass er auch Qualitäten als Kreisläufer besitzt und verschaffte Sebastian Bösing wichtige Pausen, während Maximilian Wolf mit acht Paraden auf sich aufmerksam machen konnte. Doch an der Konstanzer Unterlegenheit änderte dies alles nichts. „Wir müssen nun an die Spiele, in denen wir besonders gut gespielt haben, anschließen“, so Eblen, „es warten wichtige Wochen auf uns.“ Auftakt dafür ist am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Hagen.

VfL Lübeck-Schwartau: Klockmann, Mallwitz (Tor); Glabisch, Milde, Lauenroth (7), Podpolinski (3), Akerman, Hansen (7), Ranke , Schult (7), Damm (10/4), Köhler (1), Claasen, Schlichting, Bruhn, Metzner (1). – HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (8/2), Riedel (4), T. Wolf, Kaletsch (2), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler (2), Jud (1), Schwarz (2), Bösing (2), Klingler (4/2). – Z: 1912.

"Jetzt werden wir Vollgas geben"

Bei der 26:36-Niederlage der HSG Konstanz sprang Maximilian Wolf (24) für den verletzten Konstantin Poltrum in die Bresche. Ein Gespräch mit dem Torwart

Herr Wolf, wie fällt Ihr Fazit aus?

Am Anfang hat uns das Wurfglück gefehlt, dazu kommt, dass Dennis Klockmann natürlich auch sehr gut gehalten hat. Der VfL hat dann die Qualitäten, den daraus resultierenden Vorsprung zu halten oder sogar noch auszubauen. Wir haben aber auf jeden Fall Courage bewiesen und uns nie aufgegeben.

Wie bewerten Sie die Deckung angesichts von 36 Gegentoren?

Wir haben es nicht so schlecht gemacht, aber unsere Fehler im Angriff wurden eiskalt ausgenutzt, sodass wir viele Gegenstöße und schnelle Tore bekommen haben. Natürlich hätten wir den einen oder anderen Zweikampf mehr gewinnen können, aber das war schwer gegen einen bärenstarken Gegner.

Wie sehr hat sich der Ausfall von sechs Spielern, darunter der kurzfristige von Chris Berchtenbreiter, bemerkbar gemacht?

Chris ist auf jeden Fall auf der Halbposition in der Deckung eine Bank. Für Sebastian Bösing war so die Belastung sehr hoch, da nur noch Felix Gäßler als Halblinker am Kreis für Entlastung sorgen konnte. Das hat er richtig gut gemacht. Aber klar, die Ausfälle merkt man. Auch dass man Paul in der Deckung kaum entlasten konnte.

Die nächsten Wochen haben vorentscheidenden Charakter. Wie sehen Sie die kommenden Duelle gegen direkte Konkurrenten, angefangen mit dem Heimspiel am Samstag gegen Hagen?

Wir müssen das Positive sehen, dass wir gegen den Bergischen HC ganz gut gespielt haben und auch in Lübeck gute Phasen hatten. Jetzt kommen Spiele, in denen wir punkten können, fast schon müssen, da werden wir Vollgas geben.