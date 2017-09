Handball HSG Konstanz gegen Nordhorn-Lingen  ein ungleiches Duell

Die HSG Konstanz fordert am Samstag um 20 Uhr in der Schänzlehalle die HSG Nordhorn-Lingen heraus. Der Heimsieg gegen den Europapokalsieger von 2008 in der vergangenen Saison soll dem Eblen-Team Mut machen

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – HSG Nordhorn-Lingen (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Das Heimspiel in der letzten Saison gegen Nordhorn-Lingen war für die HSG Konstanz einer der emotionalen Höhepunkte, einer der Momente, die besonders lange in Erinnerung bleiben. Ausgerechnet gegen den Europapokalsieger von 2008 gelang damals im dritten Anlauf der erste Heimsieg (24:23) nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Aber auch das neuerliche Gastspiel des langjährigen Erstliga-Topteams am Schänzle, am Samstag um 20 Uhr, wird ein Treffen der Gegensätze. Denn die Ziele in Niedersachsen sind klar formuliert: Erstliga-Aufstieg, so bald wie möglich.

Möglich macht dies unter anderem eine Erhöhung des Etats auf nun 1,5 Millionen Euro. Beim Verein, für den schon so große Namen wie Holger Glandorf, Torsten Jansen, Ola Lindgren, Børge Lund, Bjarte Myrhol, Ljubomir Vranjes, Steffen Weinhold und viele mehr aufliefen, ist damit alles auf die Rückkehr in die 1. Liga ausgerichtet, das unterstrich die Vereinsführung bei einem Pressetermin in der letzten Woche. Dafür seien „natürlich noch mehr finanzielle Mittel nötig“ machten die Manager deutlich. Aber schon mit dem aktuellen, bestens besetzten Kader inklusive der drei niederländischen Nationalspieler Miedema, Verjans und Leenders und des schon für die A-Nationalmannschaft aufgelaufenen Tschechen Pavel Mikal könnte der große Wurf bereits in diesem Jahr gelingen. Fünf Siege in Folge gab es für das Zwei-Städte-Team zum Saisonstart, erst bei den Rimparer Wölfen musste sich die Mannschaft von Heiner Bültmann das erste Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Konkurrenz traut dem direkt an der niederländischen Grenze gelegenen Standort jedenfalls alles zu und zählt Nordhorn-Lingen zu den Aufstiegs-Topfavoriten.

„Eine spielerisch tolle Mannschaft“, schwärmt auch HSG-Cheftrainer Daniel Eblen insbesondere von den beiden schnellen, spielstarken Mittelmännern Patrick Miedema und Alexander Terwolbeck, die zu den besten der Liga gehören. Aber auch Torwart Björn Buhrmester, Rückraum-Kanonier Jens Wiese und die beide über zwei Meter großen und 100 Kilogramm schweren Kreisläufer-Giganten Toon Leenders und Luca de Boer gehören zum Besten, was das Bundesliga-Unterhaus zu bieten hat. Eblen fasst prägnant zusammen: „Eine Topmannschaft in allen Belangen.“ Er erinnert sich deshalb gerne an den Coup im vergangenen Jahr, an einen Erfolg, „den uns niemand mehr nehmen kann.“ In der aktuellen Situation sind die Rollen jedoch wieder klar verteilt: David gegen Goliath, der Underdog vom Bodensee gegen einen der heißesten Aufstiegs-Anwärter.

Trotz der klaren Rollenverteilung sieht Daniel Eblen aber auch eine kleine Chance für sein Team: „Wir müssen locker in dieses Spiel gehen, frei im Kopf sein und spüren, zu was wir in der Lage sein können. Wir müssen an unser eigenes Spiel glauben.“ Grund dazu sieht er vor allem auch in der zweiten Halbzeit des nicht einfachen Gastspiels in Aue. „Das war bislang unsere beste Halbzeit der Saison“, zeigt sich Eblen trotz des verschlafenen Starts zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir haben bis auf die zweite Hälfte in Saarlouis und die erste in Aue gesehen, dass immer wieder etwas möglich war, da wollen wir immer wieder hin.“