Handball HSG Konstanz feiert den Heimsieg gegen TUSEM Essen ausgelassen

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz besiegen den Alt-Meister vor 1350 Zuschauern mit 31:30 und sind nicht mehr Tabellenletzter. Die Spieler aus der zweiten Reihe überzeugen beim zweiten Sieg in Folge.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz - TUSEM Essen: 31:30 (17:14)

Erleichterung, Freude, Hoffnung – das pure Glück. Als der letzte Pfiff in der Partie zwischen der HSG Konstanz und dem zuvor sieben Spiele unbesiegten TUSEM Essen ertönt, gibt es für die Gastgeber kein Halten und für den Jubel keine Grenzen. In der Schänzlehalle herrscht Ausnahmezustand. 31:30 steht auf der Anzeigetafel. Die Konstanzer sind nicht mehr Letzter, sie haben erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Serie gewonnen und vor allem haben sie es endlich einmal geschafft, sich in einer packenden Schlussphase mit zwei Punkten zu belohnen. „Die Halle ist völlig ausgetickt, heute war perfekt, der Wahnsinn“, sagte Tom Wolf.

Bislang hatte der Neuzugang am Bodensee eine Nebenrolle gespielt, doch gegen Essen stand der 23-Jährige im Rampenlicht – und war dabei nicht der einzige HSG-Spieler, der sich in den Mittelpunkt spielen durfte. Oder vielmehr musste. Vor dem Spiel gegen den dreifachen Deutschen Meister, DHB-Pokalsieger und Europapokalgewinner saßen fast so viele Konstanzer hinter dem Tor wie auf der Auswechselbank.

Zu den fünf längerfristigen Ausfällen gesellte sich wegen Knie-Problemen Toptorjäger Paul Kaletsch, zu Spielbeginn pausierten zudem Stamm-Torhüter Konstantin Poltrum und Rückraumwerfer Mathias Riedel. „Es klingt zwar blöd, aber wir sind es mittlerweile leider schon gewohnt, dass immer wieder ein neuer Spieler verletzt ist“, sagte Maximilian Schwarz. Auch er ist neu im Team der HSG, und auch er nutzte seine Chance eindrucksvoll: „Jeder hat noch ein bisschen mehr gegeben, um die Verletzten zu kompensieren.“

So musste HSG-Trainer Daniel Eblen improvisieren – und dies tat er mit Erfolg. Im Tor stand Maximilian Wolf, der mit zwölf Paraden glänzen sollte, und im Rückraum liefen zunächst Felix Gäßler und Felix Krüger auf. Als Chris Berchtenbreiter mit einem filigranen Heber vom Kreis das 6:4 (9.) erzielte, hatte Wolf mit zwei Paraden zur Führung beigetragen und der neue Rückraum mit drei Toren.

Eblen nutzte weiter die ganze Breite seines dezimierten Kaders, ohne dass ein Bruch im Spiel zu erkennen gewesen wäre. Auch als Essen mit einem Treffer vorne lag, ließen sich die Gastgeber davon nicht aus dem Konzept bringen. Nun trafen eben Schwarz oder Tom Wolf. Der Höhepunkt war ein abgefangener Pass, den Wolf mit einem erfolgreichen Wurf aus 15 Metern zum 17:14-Pausenstand veredelte.

Im zweiten Abschnitt wurde es trotz komfortabler Konstanzer Vier-Tore-Führung (19:15/36.) wie so oft spannend. Essen kam Tor um Tor heran und glich beim 21:21 (47.) erstmals wieder aus. Die 1350 Zuschauer feuerten ihre aufopferungsvoll kämpfende HSG im Stehen an. Sie wussten, das Spiel stand auf der Kippe, als TUSEM wieder vorne lag (23:24/50.), doch „wir haben gekämpft bis zur letzten Minute“, wie HSG-Trainer Eblen stolz sagte. Maximilian Schwarz gab später zu, „immer an unseren Sieg geglaubt“ zu haben. „In einem der ersten Spiele hätten wir vielleicht verloren, weil wir da hektischer waren, heute waren wir abgezockter“, fuhr der 24-Jährige fort. Allen voran überzeugten in den Schlussminuten er und Tom Wolf, mit acht und neun Toren die treffsichersten Konstanzer, sodass der neuerliche Krimi am Schänzle ein Happyend für die HSG hatte. 31:30.

Der knappe Sieg vor Wochenfrist beim starken Aufsteiger Dresden schien den Konstanzern nach „zähen Wochen“ (Tom Wolf) mit vielen guten Spielen aber nur wenigen Punkten einen großen Schub an Selbstvertrauen gegeben zu haben. „Nach dem Sieg in Dresden haben wir daran geglaubt, dass wir es packen können und werden“, sagte der bärenstarke Torhüter Maximilian Wolf.

Sein Namensvetter Tom freute sich vor allem, „dass wir die Rote Laterne abgeben und zwei Siege in Folge holen konnten“, während Schwarz hofft, „dass der Knoten geplatzt ist. Das rettende Ufer ist in Sicht.“ Und wie das die Konstanzer erreichen können, weiß Trainer Daniel Eblen. „Wir müssen mit Geduld und Leidenschaft dranbleiben, dann kommen die Erfolgserlebnisse“, sagte er nach einem „tollen Spiel“ – in einer Mischung aus Erleichterung, Freude, Hoffnung.

HSG: M. Wolf, Poltrum, Herrmann (Tor); Schlaich, Riedel (1), T. Wolf (9/4), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler (2), Jud (5), J. Löffler, Berchtenbreiter (2), Schwarz (8), Klingler (2), Heil. – TUSEM: Bliss, Mangold (Tor); Beyer (6), J. Ellwanger (3), Hegemann, L. Ellwanger (1), Roosna (1), Kintrup, Szczesny (7), Käßler (3), Ridder (2), Müller (4), Seidel, Skroblien (3/3), Zechel. – Z: 1350.