Handball HSG Konstanz fehlt die Konstanz

Konstanzer Zweitliga-Handballer verlieren 28:32 gegen DJK Rimpar. Die Nervenstärke der Gäste gibt am Ende den Ausschlag

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

DJK Rimpar Wölfe

28:32 (13:15)

Bis zur 40. Minute sah es so aus, als wäre in der Partie gegen die DJK Rimpar noch alles offen, die Chancen auf eine Überraschung gegen eines der Topteams der 2. Bundesliga möglich. Dann schlichen sich jedoch Fehler ins Spiel der Konstanzer ein. Fehler, die gegen eine Spitzenmannschaft wie die DJK Rimpar Wölfe nicht ungestraft bleiben. So traf Tom Wolf erst die Latte, dann unterlief ihm ein Fehlpass. HSG-Keeper Konstantin Poltrum bügelte den Fehler seines Mannschaftskollegen zwar mit einer starken Parade gegen Max Bauer aus, doch gleich im nächsten Spielzug passte erneut Wolf zu den Gästen und Benedikt Brielmeier verwandelte dankbar gegen Poltrum im Eins-gegen-eins zum 19:22. Zwar konnten die Konstanzer in den folgenden Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand halten, aber weitere Fehler schlichen sich in der Konstanzer Offensive ein, sodass die Gäste am Ende mit einer Differenz von vier Toren siegreich vom Platz gehen konnten. „Wir haben hinten zu viele Tore gekriegt, waren so vorne unter Druck und durften uns dort keine Fehler leisten“, zog HSG-Trainer Daniel Eblen Bilanz nach der Partie.

Dabei hatte es für die Konstanzer gut begonnen. Zwar bekam die HSG in der von Anfang an temporeichen Partie den starken Gästekreisläufer Patrick Gempp nicht gleich unter Kontrolle, konnte aber ihrerseits selbst nachlegen. So besorgte Tim Jud erst den 2:2-Ausgleich, und im Anschluss, nach einer Parade von Poltrum, die erste und einzige HSG-Führung an diesem Abend – 3:2. Von da an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bei der die Gäste zwar immer in Führung gingen, die Konstanzer aber immer wieder aufschließen konnten. Der starke Gästekeeper Max Brustmann machte den Konstanzern mit sieben Paraden vor der Pause aber das Leben schwer und leitete immer wieder schnelle und erfolgreiche Tempogegenstöße ein. Trotzdem traf Torjäger Paul Kaletsch kurz vor der Pause noch zum 13:15-Halbzeitstand. „Wir haben gut gekämpft, es war ein tolles Handballspiel. Uns fehlte aber die Konstanz, 60 Minuten so zu spielen“, resümierte Daniel Eblen.

So nutzte Rimpar die Konstanzer Fehler im Schlussabschnitt gnadenlos aus und war auch bei Paraden von Poltrum einen Tick schneller am Ball, um die Nachwürfe dementsprechend zu verwandeln. Mit Ex-Nationalspieler Benjamin Herth brachten die Gäste im zweiten Spielabschnitt auch noch mal mehr Qualität ins Spiel. So passte Herth in der 56. Minute auf Schömig, der einen astreinen Kempa zum 26:30 verwandelte und somit die Hoffnung auf eine Überraschung endgültig zerstörte.

„Die nervliche Stärke von Rimpar am Ende war beeindruckend“, zollte der HSG-Coach den Gästen Respekt. Zufrieden war er mit seiner Mannschaft trotzdem. „Wir können mit den Gegnern aus der oberen Tabellenhälfte mithalten. Aber es ist etwas anderes, nur mitzuhalten, oder das Spiel am Ende zu gewinnen, wenn der Gegner seinen Tophandball spielt“, so Eblen. Und manchmal, so der Konstanzer Trainer, sei man dann eben auf einen „schlechten Tag des Gegners“ angewiesen“. Und den hatten die Gäste aus Rimpar wahrlich nicht.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (4), Riedel (2), T. Wolf (3), Oehler, Kaletsch (6/3), Krüger, Maier-Hasselmann, J. Löffler, T. Löffler, Wendel, Berchtenbreiter (4), Schwarz (3), Klingler (1), Jud (5). – DJK Rimpar Wölfe: Wieser, Brustmann (1) (Tor); Kraus, Schmitt, Schömig (11/5), Böhm (1), Gempp (6), Gorpishin, Schmidt (1), Kaufmann (1), Bauer (5), Brielmeier (3), Herth (3), Sauer. – Z: 1350.