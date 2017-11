H HSG Konstanz fährt mit guten Erinnerungen gen Norden

Die HSG Konstanz ist zu Gast bei VfL Lübeck-Schwartau. Im Vorjahr holte das Eblen-Team dort einen Punkt und gewann das Heimspiel.

2. Handball-Bundesliga: VfL Lübeck-Schwartau – HSG Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Hansehalle). – Lübeck oder Rom, das ist mal wieder die Frage. Vier Grad und Regen bietet die Ostsee am Samstag, 18 Grad und Sonnenschein die italienische Hauptstadt. Beide Städte sind von Konstanz fast gleich weit entfernt. Zum Abschluss der Wochen, in denen die HSG gegen die Top Vier der 2. Bundesliga plus Erstliga-Absteiger HSC 2000 Coburg antreten musste, wartet die mit fast 900 Kilometern längste Auswärtsfahrt der Saison. In Lübeck muss sich der südlichste Zweitligist beim nördlichsten behaupten und ist bei einem „echten Topteam“, so HSG-Trainer Daniel Eblen, wieder einmal krasser Außenseiter.

Schon am Freitagmittag machte sich der HSG-Tross dafür auf gen Norden, wird vor den Toren Hamburgs übernachten und am Tag darauf versuchen, im fünften Spiel in Folge gegen die ganz Großen den Liga die erste Überraschung zu landen, nachdem die Gelb-Blauen vom Bodensee zuletzt zwar viel Lob für gute Leistungen erhielten, sich aber nichts Zählbares sichern konnten. „Klar, ein bisschen enttäuscht waren wir alle“, gesteht Daniel Eblen nach dem 26:30 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Bergischer HC und der unglücklichen 28:31-Niederlage in Coburg und fügt an: „Wir hatten in allen Spielen gegen die Großen Phasen, in denen wir zu viel hergeben.“ Das vorrangige Ziel ist daher, konstant die guten Vorstellungen der letzten Wochen abzuliefern, um dann, wenn sich die Chance bietet, die nächsten Punkte zu sichern. „Dafür müssen wir weiter sehr hart arbeiten“, sagt Eblen.

Erschwerend kommt auf Konstanzer Seite die Personalsituation hinzu. Neben vier langfristigen Ausfällen wird Eblen wohl auch in Lübeck auf die verletzten Torhüter Konstantin Poltrum und Stefan Hanemann verzichten müssen. „Das macht die Arbeit und die Aufgabe nicht leichter“, zuckt der HSG-Coach mit den Schultern, schiebt aber gleich hinterher: „Dennoch wird konzentriert gearbeitet und nicht gejammert. Wir suchen keine Ausreden, und es gibt keinen Grund, mit angelegten Ohren nach Lübeck zu fahren.“

Mit einer der stärksten Abwehrreihen und Dennis Klockmann, seit Jahren einer der besten Schlussmänner der Liga, rührt der VfL Lübeck-Schwartau vor allem Beton in der Abwehr an. In der Offensive tut sich der Tabellenvierte, der das klare Ziel verfolgt, in den nächsten Jahren in die 1. Bundesliga zurückzukehren, jedoch hin und wieder schwer, trotz doppelter Besetzung auf jeder Position. Bei den drei Saisonniederlagen gelangen dem Team aus der 216000-Einwohner zählenden Hansestadt lediglich 17, 21 und zuletzt 22 Treffer beim 22:32 in Emsdetten.

„Sie spielen über Jahre zusammen, sind sehr stabil und haben sowohl einzeln als auch als Team einige Schritte nach vorne gemacht“, drückt Eblen seine Wertschätzung für die Arbeit von Trainer Torge Greve aus, mit dem er zusammen die A-Lizenz erworben hat, und hält fest: „Sie sind ein konstantes Topteam, das vor allem in der Abwehr über ganz viel Selbstvertrauen und Routine verfügt.“ Doch auch er kann sich auf eine ansteigende Form seiner Leistungsträger verlassen. Vor allem Rückraumkanonier Mathias Riedel kommt nach längeren Verletzungspausen wieder immer besser in Tritt und „hat richtig gut gespielt“, wie sein Trainer lobt.

So möchte der 43-Jährige „in sämtlichen Spielphasen einigermaßen auf Augenhöhe“ agieren, um nicht „auf einen Schlag und mit gravierenden Fehlern“ mehrere Gegentore in Folge hinnehmen zu müssen. Vor allem sieht der Konstanzer Übungsleiter nur eine Aussicht auf Erfolg, sofern sich seine Mannschaft in der Abwehr wieder annährend so präsentiert wie in der letzten Saison, als es ihr beim 23:23 als erstes Team gelang, einen Punkt aus Lübeck zu entführen. „Wenn wir selbst nicht gut decken, werden wir es schwer haben“, zeigt Eblen die einzige Chance als Underdog auf. Denn er ist sich sicher: „Die nächsten Wochen werden nicht einfacher, hier liegen die Schwierigkeiten nur in anderen Bereichen.“ Ein Coup wie im letzten Jahr, er würde somit vieles leichter machen. Nicht nur die 900 Kilometer lange Heimfahrt.