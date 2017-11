Handball HSG Konstanz brennt auf das Handballfest auf der Alb

Die Konstanzer Zweitliga-Handballer sind zu Gast beim Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten. Beide Mannschaften zeigen riesige Vorfreude auf die Partie

Handball, 2. Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten – HSG Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Sparkassen-Arena). – Die einen brauchen jeden Punkt für den Aufstieg, die anderen für den Klassenerhalt. Nur 100 Kilometer trennen Balingen und Konstanz – keine Reise ist kürzer für die HSG und auch der HBW hat es nur zu einem Spiel in der Fremde näher. Hinzu kommen viele Verbindungen zwischen beiden Vereinen und eine ähnliche Ausrichtung. Es knistert vor dem Duell der Schwaben gegen die Südbadener.

„Das wird ein tolles Spiel mit einem tollen Rahmen“, freut sich HSG-Cheftrainer Daniel Eblen auf das Duell mit dem Verein, bei dem er vor Jahren bei seiner A-Lizenz-Ausbildung hospitiert hatte. Wie für Eblen bekommt die Partie auch für den Ex-Balinger Fabian Schlaich, der nun nach seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause wieder die Kapitänsbinde der HSG trägt, und für den Ex-Konstanzer Gregor Thomann einen ganz besonders emotionalen Hintergrund.

Vor wahrscheinlich erstmals in dieser Saison ausverkaufter Halle, darunter eine stattliche Zahl an Konstanzer Fans, erhoffen sich beide Lager ein gemeinsames süddeutsches Handballfest. Während die Gäste krasser Außenseiter sind, steht der Gastgeber bei der Mission „direkter Wiederaufstieg“ nach einer 28:39-Niederlage in Hamm vor der Länderspielpause schon etwas unter Druck, Konstanz konnte mit dem identischen Ergebnis – allerdings zugunsten der HSG – gegen Wilhelmshaven einen Befreiungsschlag und den Sprung auf die Nichtabstiegsplätze feiern. HBW-Trainer Rúnar Sigtryggsson musste nach der zweiten Saisonniederlage gehen, für ihn wurde Jens Bürkle verpflichtet, der zuletzt Erstligist Hannover betreut hatte. Der ehemalige Kreisläufer, der schon als Spieler in der ersten Liga für Balingen aktiv war, bezeichnet die HSG Konstanz bei seinem Debüt als Balinger Cheftrainer als „undankbare Aufgabe“. Hochgradig euphorisiert erwartet er die Mannschaft vom Bodensee und prognostiziert einen „Kampf bis zur letzten Minute“. Für den 37-Jährigen steht fest: „Die HSG brennt auf dieses Spiel.“

Eblen pflichtet seinem Kollegen bei. Nach zwei guten Trainingswochen, in denen auch kleinere Blessuren auskuriert werden konnten, „wurde durchgehend sehr hart gearbeitet“, berichtet der 43-Jährige und freut sich: „Wir dürfen uns mit einem ehemaligen Erstligisten, der große Ambitionen hat, messen.“ Wie gut das Verhältnis zwischen beiden Vereinen ist, zeigt, dass der Konstanzer Trainer dem HBW die Daumen für die Rückkehr in die Beletage des deutschen Handballs drückt. „Das ist gut für die ganze Region“, sagt er.

Allerdings sieht Eblens Plan für Samstag zunächst etwas anderes vor. „Ein gutes Spiel machen“, formuliert er mit einem herzhaften Lachen und wird sogleich ernster: „Wir wollen uns nicht von Anfang an das Spiel des Gegners aufzwingen lassen und richtig ungemütlich sein.“ Zwar muss er mit Samuel Wendel und Julius Heil, der mit einem Labrumriss in der Schulter mehrere Wochen ausfallen wird, auf zwei Verletzte verzichten, doch der Rest zeigt sich nach dem Ausrufezeichen gegen Wilhelmshaven in guter Verfassung und hochkonzentriert auf das stimmungsvolle und emotionale Kräftemessen auf der Schwäbischen Alb.

Eblen weiß, dass sein Ex-Spieler Gregor Thomann nicht vollends auszuschalten ist. „Die Show von Gregor auf Rechtsaußen“ soll aber zumindest eingedämmt werden. „Wir alle freuen uns auf die große Stimmung und ein gutes Spiel“, macht Eblen deutlich, während sein Gegenüber Jens Bürkle die klare Ausgangssituation nicht abstreiten möchte. „Natürlich müssen wir gewinnen“, räumt der neue Coach ein, „aber wir müssen auch das Szenario vor Augen haben, dass die HSG Konstanz bis zum Schluss dran bleibt.“

Ein Spielfilm, der bei den Konstanzer Handballern ebenfalls ganz oben auf dem Matchplan steht. Zumindest in der letzten Saison gelang der HSG gegen die Top Sechs der Liga bis auf eine Ausnahme mindestens einmal die Überraschung.