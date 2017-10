Handball HSG Konstanz bei bissigen Wölfen

Die HSG Konstanz tritt bei der DJK Rimpar Wölfe an, ein Team, das nach dem jüngsten Patzer gegen Dessau unter Druck steht.

Handball, 2. Bundesliga: DJK Rimpar Wölfe – HSG Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, S.Oliver-Arena Würzburg). – Die Aufgaben für die HSG Konstanz werden nicht leichter: Auf das knapp verlorene Kräftemessen mit Nordhorn-Lingen folgt am Samstag, 19.30 Uhr, die Partie bei Fast-Erstligaaufsteiger DJK Rimpar Wölfe. In Würzburg trifft Konstanz auf einen Gegner, der nach einer unerwarteten Heimniederlage am Dienstag gegen Dessau etwas unter Druck steht.

Die unglücklichen Ergebnisse zuletzt zehren auch ein wenig an der jungen Mannschaft vom Bodensee. Doch HSG-Trainer Daniel Eblen sieht vor allem das Positive – und davon gab es nach einer weiteren Leistungssteigerung reichlich. „Ein wirklich gutes Spiel“, meint der A-Lizenzinhaber.

„Wir haben mit einem Topteam gut mitgehalten. Mit ein bisschen mehr Glück in den Abschlüssen hätten wir den Punkt holen können.“ So bleibt Eblen nur die Erkenntnis, dass „es weh tut, vor allem, weil es nicht das erste Mal war“, dass man auf diese bittere Art und Weise das Nachsehen hatte.

Der HSG-Coach kann aber auch in knappen Niederlagen Positives sehen. „Wir arbeiten hart an uns, im Training und in jedem Spiel“, unterstreicht er und erklärt: „Wir wollen immer weiter Fortschritte machen. Egal gegen wen wir spielen. Aber je stärker der Gegner, desto mehr werden wir geprüft.

Das wird uns weiterhelfen. Natürlich spielen wir um Punkte, aber wenn es dazu nicht reicht, dann müssen wir uns in den 60 Minuten zumindest weiterentwickeln.“ Dass dies gelungen ist, bestätigt der Aufwärtstrend gegen zunehmend starke Konkurrenten in den letzten Wochen.

Bange ist dem 42-Jährigen deshalb auch nicht vor der Herkulesaufgabe bei den Rimpar Wölfen, die in der letzten Saison mit 50 Punkten als Tabellenvierter nur ganz knapp am Erstliga-Aufstieg vorbeigeschrammt sind. Mit einer Mannschaft, die aus vielen Eigengewächsen aus der Region seit vielen Jahren zusammengewachsen ist, fehlte in der Endabrechnung nur ein einziges Pünktchen zum Sprung in die Eliteklasse.

Ursächlich dafür war unter anderem eine 28:29-Niederlage im Saisonendspurt in Konstanz, nachdem die HSG sich in Würzburg noch eine 19:31-Packung abgeholt hatte. Eblen hat nicht nur deshalb großen Respekt vor den Unterfranken: „Wir wissen, wie gut ihre 6:0-Deckung funktioniert. Die ist vor allem physisch stark, was sich bis in den Angriff zieht.“ Besonderes hervorstechen aus einem guten Kollektiv „Maschinen wie Stefan Schmitt“, so der gebürtige Konstanzer, filigrane Spieler wie Ex-Nationalspieler Benjamin Herth und gefährliche Akteure wie Steffen Kaufmann.

Dazu kommen „Kreisläufer bester Güte“, so Eblen und warnt vor einer Mannschaft, die gegenüber Konstanz vor allem einen Trumpf hat: ihre Eingespieltheit. Nur einen Ab- und einen Neuzugang gab es in der Universitätsstadt vor der aktuellen Spielzeit. Eblen rechnet daher erneut im oberen Tabellendrittel mit den Bayern.

Ob Rimpars unerwartete Heimniederlage gegen Dessau nun Vor- oder Nachteil sei, vermochte der Konstanzer Übungsleiter nicht zu beantworten. „Es kann in beide Richtungen gehen. Entweder es erwartet uns ein großes Feuerwerk der Gastgeber, oder aber gegen ein Team wie uns ist schon etwas Druck vorhanden.

Rimpar will sicher mit Biegen und Brechen den Sieg“, glaubt er. Zuversicht schöpft er – trotz einiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle – aus einer guten Trainingswoche: „Die Jungs trainieren sehr gut und hart. Jeder will das Team nach vorne bringen und bringt sich und seine Ideen dazu ein“, erzählt Eblen zufrieden.