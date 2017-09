Handball HSG Konstanz als Außenseiter bei den Junglöwen

Die A-Jugend der HSG Konstanz steht beim Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen vor dem schwersten Auswärtsspiel der Saison.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: Rhein-Neckar Löwen – HSG Konstanz (Sonntag, 15 Uhr, Stadthalle Östringen). – Sehr wechselhaft waren die Ergebnisse der HSG Konstanz in der A-Jugend-Bundesliga in den ersten drei Partien. Zweimal war deutlich mehr drin als eine knappe Niederlage und ein Remis, einmal wurde eine begeisternde Vorstellung geboten, die die Trainer Thomas Zilm und Christian Korb gerne als Maßstab für die kommenden Herausforderungen sehen würden. Denn am Sonntag, 15 Uhr, steht dem Zweitliga-Nachwuchs im ersten Auswärtsspiel gleich der schwerste aller Gegner gegenüber: die Rhein-Neckar Löwen.

Das Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Meisters wurde in der vergangenen Spielzeit wie so oft souverän Meister der Jugendbundesliga Süd und stand im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Dies ist auch das Mindestziel für die aktuelle Saison. Drei Spiele, drei Siege, die meisten Tore der Liga erzielt, schon wieder Tabellenführer mit 6:0 Punkten: Die Nordbadener lassen keinen Zweifel an ihren großen Ambitionen aufkommen. Und das, obwohl die Junglöwen mit großen personellen Problemen zu kämpfen haben.

Christian Korb ist sich des großen Reservoirs an hochtalentierten Kräften beim Gegner bewusst: „Die Löwen können die Last auf viele Schultern verteilen. Da können wir keinen außer Acht lassen.“ Vor allem eins ist ihm aufgefallen: „Aus ihrer Defensive heraus machen sie enorm Druck. Andere Mannschaften spielen ihre 6:0-Abwehr gestaffelt offensiv. Bei den Rhein-Neckar Löwen sind alle Mann individuell so stark geschult, dass sie ihre 6:0 flach auf fast neun Metern bewegen lassen. Dadurch sind sie sehr früh am Gegenspieler dran.“

Angesichts der wechselhaften Leistungen zu Saisonbeginn weiß der B-Lizenzinhaber den Start seiner jungen Mannschaft noch nicht richtig einzuordnen. In einer Runde, in der der HSG-Coach in 80 Prozent der Spiele einen Kampf auf Augenhöhe erwartet, möchte er vermehrt das Augenmerk auf die Defensive legen. Gerade, nachdem das Konstanzer Trainerteam mit zuletzt 35 Gegentreffern nicht zufrieden war.

„In Östringen sind wir der Kleine aus dem Süden“, ist sich Korb der klaren Rollenverteilung bewusst. „Trotzdem werden wir mutig, ausgeschlafen und hungrig kommen, auch wenn sich die Löwen daheim keine Blöße geben wollen. Sie werden Platz eins am Ende sicher erreichen.“ Für den Trainer der HSG Konstanz zählen deshalb zuvorderst ein guter Auftritt und eine eigene gute Leistung mit einem weiteren Schritt nach vorne, ohne sich zu sehr am Ergebnis zu orientieren.