Handball HSG Konstanz: Zwei Abgänge und zwei Testspiele

Die Kreisläufer Chris Berchtenbreiter und Sebastian Bösing möchten sich nach der Saison mit dem Klassenerhalt von der HSG Konstanz verabschieden. Am Montag empfängt der deutsche Zweitligist den Schweizer Erstligisten Fortitudo Gossau, am Mittwoch spielen die Konstanzer beim TV Endingen in der Schweiz.

Handball, Testspiele: HSG Konstanz – Fortitudo Gossau (Montag, 19.15 Uhr, Schänzlehalle), TV Endingen (Aargau) – HSG Konstanz (Mittwoch, 19 Uhr). – Zum Ende der Saison werden die beiden Kreisläufer Chris Berchtenbreiter und Sebastian Bösing die HSG Konstanz verlassen. Während Berchtenbreiter zurück zu seinem Heimatverein TuS Ottenheim in die Landesliga wechselt und Abschied vom Leistungssport nimmt, wurde der Vertrag von Bösing nach seinem zweiten Labrumriss, vorzeitigem Saisonaus und langer Verletzungspause in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ein hochkarätiger Ersatz für Berchtenbreiter als neue Nummer eins auf der Kreisläuferposition steht indes schon fest. Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG: „Wir haben die optimale Lösung für uns gefunden und können in den nächsten Tagen eine echte Verstärkung bekannt geben, die uns im Angriff und der Abwehr sehr weiterhelfen wird.“

Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga mit Konstanz und zuvor vier Jahren in der 3. Liga bei der SG Köndringen-Teningen möchte sich Chris Berchtenbreiter nach zwei sportlich sehr erfolgreichen Jahren am Bodensee komplett aus dem Leistungssport zurückziehen und geht den Schritt zu seinem Heimat- und Jugendverein. „Ich wollte wieder näher bei meiner Familie und meinen Freunden sein“, erklärt der bullige Kreisspieler. „Außerdem zusätzlich auch noch mehr Zeit für mein Studium haben“, so der 24-Jährige zu seinen Plänen und Gründen dafür, warum er trotz seiner eindrucksvoll nachgewiesenen Zweitliga-Tauglichkeit zurück zu seinen Handball-Wurzeln kehrt.

Gerade in der aktuellen Spielzeit trumpft der Ortenauer mit 50 Toren in 19 Spielen groß auf und hat noch große Ziele bis zum Saisonende. „Ich schätze unsere Chancen auf den erneuten Klassenerhalt nach wie vor als gut ein“, sagt das Kraftpaket. „Wir haben 18 Spiele, um fünf Punkte aufzuholen. Es ist daher alles möglich.“ Vor allem den ersten fünf Partien gegen die direkten Konkurrenten Düsseldorf, Hildesheim, Saarlouis, Eisenach und Aue misst er entscheidende Bedeutung bei. Berchtenbreiter: „Die werden richtungsweisend. Kommen wir gut aus diesem Programm, ist alles wieder komplett offen.“ Mit einer intensiven Vorbereitung wird sich Konstanz „optimal darauf vorbereiten“, wie er festhält.

Mit Laufen, Schwimmen, Crossfit, Athletik-, Fitness- und Individualtraining. Nach einer intensiven Trainingswoche warten nun am Montag um 19.15 Uhr in der heimischen Schänzlehalle gegen Fortitudo Gossau und am Mittwoch um 19 Uhr in Endingen zwei Testspiele im Doppelpack innerhalb von drei Tagen gegen zwei Schweizer Nationalliga-A-Klubs. „Bislang stand die Fitness und Athletik im Vordergrund“, erklärt HSG-Trainer Daniel Eblen. „Und im individuellen Bereich lag bis jetzt der handballerische Schwerpunkt.“ Nun soll die Wettkampfhärte wieder aufgenommen werden. Als Prüfstein kommt Gossau am Montag nach Konstanz, am Mittwoch gastiert die HSG erneut bei einer Mannschaft aus der Schweizer Eliteliga: dem TV Endingen. Nicht mit dabei wird Paul Kaletsch sein, der erneut Verletzungsprobleme hat, deren Gründe nun gründlich durchgecheckt werden sollen.

In den beiden Testspielen sollen die im individuellen Bereich einstudierten Dinge angewendet werden, sagt Eblen. Außerdem beginnt die mannschaftliche Abstimmung. Der HSG-Coach möchte sehen, wie sich sein Team entwickelt hat und wird danach die weiteren Schwerpunkte festlegen. „Wir werden sehen“, zeigt der 43-Jährige auf, „wie weit wir etwa im athletischen Bereich sind und wo sich noch Probleme in unserem Spiel auftun.“