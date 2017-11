Handball HSG Konstanz II zu Gast im kleinen Derby der Reserve-Teams

Die HSG Konstanz II befindet sich nach einem tollen Saisonstart in einem Negativlauf. Vier Spiele in Folge musste das Team abgeben, nun wartet das bei den ersten Mannschaften in der 3. Liga lange Jahre sehr emotional geführte Duell mit der Reserve der SG Köndringen/Teningen.

Handball, Südbadenliga: SG Köndringen/Teningen II – HSG Konstanz II (Sonntag, 17 Uhr, Ludwig-Jahn-Halle Teningen). – Wenn sich nun auch beide Vereine nach dem Oberliga-Abstieg der HSG und dem knappen Klassenerhalt der SG in einer Klasse wiederfinden, das Konzept und die Besetzung beider Teams könnten unterschiedlicher nicht sein. Während bei den Gelb-Blauen vom Bodensee das jüngste Team der Liga mit einigen aktuellen und vielen letztjährigen A-Jugendspielern aufläuft, so mischen bei der SG immer wieder alte Drittliga-Legenden wie Rechtsaußen Christian Hefter, seines Zeichens ewiger Drittliga-Rekordtorschütze, nach ihrem Karriereende in der ersten Mannschaft die zweite auf. Oder aber aktuelle Leistungsträger des Drittligateams, wie Jonathan Fischer am Kreis und im Rückraum.

Während sich Konstanz nach vielen Verletzungen im Tief befindet und, so Trainer Matthias Stocker, „maximal 50 Prozent seines Leistungsvermögens abruft, holte Köndringen/Teningen fünf seiner bislang sieben Punkte nach misslungenem Start in den letzten vier Partien. Wie kann man die, so Stocker nach der 32:36-Niederlage gegen Muggensturm/Kuppenheim weiter, „katastrophale Chancenverwertung, die den Sieg gekostet hat“ in den Griff bekommen? Da muss der 29-Jährige lachen: „Durch zahlreiche Wiederholungen freier Würfe. Es ist nur schwierig, dieselbe Drucksituation wie im Spiel zu erzeugen. Aber wir arbeiten daran.“

Die schlechte Nachricht: Hefter ist gegen die HSG Konstanz II besonders motiviert und mit an Bord. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Stocker, „wir müssen einfach unser Niveau abliefern, denn mit der Leistung der letzten vier Wochen wird nichts zu holen sein.“ (joa)