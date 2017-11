Handball HSG Konstanz II zeigt Nerven

Die Südbadenliga-Handballer verlieren in eigener Halle mit 32:36 gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim.

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz

SG Muggensturm/K.

32:36 (19:20)

32:31 achteinhalb Minuten vor dem Ende geführt, dann jedoch nach katastrophalen letzten Minuten und einem 5:0-Lauf der SG Muggensturm/Kuppenheim noch 32:36 unterlegen – trotz klarster Einwurfmöglichkeiten in dieser Phase. Matthias Stocker, Trainer der nun zum vierten Mal in Folge unterlegenen HSG Konstanz II, brauchte erst einmal ein paar Minuten für sich und zog sich zurück.

Später schüttelte er immer noch mit dem Kopf und konnte es nicht fassen, dass sich seine blutjunge Mannschaft auf diese Art und Weise, scheinbar auf dem Weg zum erhofften Befreiungsschlag, noch so hatte düpieren lassen. „Wir sind wieder an uns selbst gescheitert“, rang er enttäuscht nach Worten. „Wir kriegen es einfach nicht umgesetzt, was wir können und bringen maximal 50 Prozent unseres Leistungsvermögens auf die Platte.“ Dabei nahm er keinen Mannschaftsteil aus, denn weder der Verbund zwischen Abwehr und Torhütern erreichte Normalform, noch konnte der Angriff trotz 32 erzielter Tore überzeugen.

„Wir verwerfen viel zu viel“, monierte Stocker völlig zu Recht. Allein in den letzten achteinhalb Minuten hatte sich die Zweitliga-Reserve mit offener Deckung und schnellen Ballgewinnen mindestens ein halbes Dutzend klarste Chancen erarbeitet – und allesamt, teilweise kläglich vergeben. Dabei hatte alles ganz gut begonnen für die weiter personell geschwächten Konstanzer. 9:5 hieß es nach zehn Minuten, und alles schien im Lot. In den letzten Minuten vor der Pause kamen die Unzulänglichkeiten der Hausherren in der Deckung und der Chancenverwertung dann immer mehr zum Vorschein, auch weil der elfmal erfolgreiche Jan-Philipp Valda weiter nach Belieben traf und die SG Muggensturm/Kuppenheim zunächst mit zwei, bald darauf mit drei Toren in Führung ging.

Doch Konstanz kämpfte sich von 27:30 (47.) zum 31:31 zurück und ging dann sogar mit 32:31 in Führung und hatte wieder alle Trümpfe in der Hand. „Wir spielen eigentlich einen super Angriff“, sagte Matthias Stocker, „allerdings nur bis zum Wurf. Neben der Abwehr war das eine Katastrophe, das kostet uns den Sieg.“ Im ersten Moment nach dem Tiefschlag noch etwas ratlos, meinte der 29-Jährige aber auch: „Es kann den Jungs niemand einen Vorwurf machen. Jeder gibt alles, aber es passt gerade nicht. In der Abwehr müssen wir wieder mehr agieren, statt zu reagieren, sonst wird es schwer. Und wenn man so viele freie Chancen liegenlässt, gewinnst du kein Spiel.“ Angesichts des Rückstands und der verrinnenden Zeit wollte Konstanz unter Druck zu schnell den Torerfolg – und scheiterte an den eigenen Nerven. (joa)

HSG Konstanz: Gemeinhardt (1), Herrmann (Tor); Merz, Oßwald (3), Kunde (5/2), Volz, Mack (2), S. Löffler (9), J. Löffler (1), Wangler (2), Both (3), Braun (5/2), Mauch, Fehrenbach (1).