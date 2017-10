Handball HSG Konstanz II will eine Reaktion zeigen

Die HSG Konstanz II will nach der Niederlage in Steinach im Heimspiel gegen Elgersweier zeigen, dass sie es besser kann.

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – HC Elgersweier (Samstag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Im fünften Spiel ist die Erfolgsserie der HSG-Reserve doch gerissen. Nach vier Siegen in Folge gab es in Steinach die erste Niederlage. Für Trainer Matthias Stocker aufgrund der normalen Leistungsschwankungen einer im Durschnitt erst 21 Jahre alten Mannschaft und der fehlenden Erfahrung seiner Talente keine völlige Überraschung, wenn er auch nicht unbedingt in diesem Spiel trotz Harzverbot damit gerechnet hat. Vor dem nächsten Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, gegen Elgersweier hofft er auf eine Fortsetzung der lupenreinen Serie vor eigenem Publikum.

Gegen den HC Elgersweier erwartet er eine Reaktion. „Wenn wir nicht an unser Optimum kommen, wird es nicht reichen“, warnt der Ex-Zweitligaspieler vor den Ortenauern, die zuletzt Meisterschaftsmitfavorit Sinzheim deutlich mit 30:26 bezwingen konnten. Im Training wurden die positiven und negativen Erkenntnisse aufgearbeitet. „Nun müssen wir sehen, dass wir es wieder besser machen“, fordert der 29-Jährige und hat in den Gästen einen „richtig starken Gegner“ ausgemacht. „Uns hat es selbst alle geärgert, was in Steinbach passiert ist, jetzt wollen und werden die Jungs zeigen, was sie wirklich können“, zeigt sich der HSG-Trainer zuversichtlich.

Zwar rechnet Stocker aufgrund der guten Abwehrreihen nicht damit, dass es „Tore hageln wird“, wie er lachend vermutet, dafür mit einer spannenden und intensiven Begegnung, in der sich sein Team im Angriff gegenüber der Vorwoche deutlich steigern müsse. „22 eigene Tore sind nicht unser Anspruch“, stellt er klar. Ein weiterer wichtiger Baustein sind die gut aufgelegten A-Jugendlichen, die nach ihrem Spiel am Nachmittag das verletzungsgebeutelte Perspektivteam unterstützen werden. Neben Torwart Lukas Herrmann, der wieder fit ist, konnte der Zweitliga-Nachwuchs noch einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der 19-Jährige, 1,91 Meter große Luca Merz aus Pforzheim wird in Konstanz studieren und den Rückraum verstärken. (joa)