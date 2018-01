Handball HSG Konstanz II spielt gegen Schlusslicht TV St. Georgen

In der Handball-Südbadenliga will die HSG Konstanz II im Heimspiel gegen den TV St. Georgen die gute Leistung aus dem Testspielsieg gegen Kreuzlingen bestätigen.

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – TV St. Georgen (Sonntag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Ein hoher Sieg nach ansprechender Leistung gegen einen guten Gegner – das gab es schon vor dem ersten Auftritt der HSG Konstanz II im neuen Jahr, doch nach dem 33:24-Erfolg gegen Steißlingen setzte es anschließend eine unglückliche 28:29-Niederlage im Südbadenliga-Verfolgerduell in Schutterwald. Auch vor dem Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, in der Schänzlehalle gegen St. Georgen überzeugten die HSG-Talente im Kräftemessen mit dem Schweizer Drittligisten Kreuzlingen, der auf bestem Wege ist, in die zweitklassige Nationalliga B aufzusteigen. Doch dieses Mal möchte Trainer Matthias Stocker nach dem 33:25-Sieg gegen die Eidgenossen die tolle Vorstellung auch in der Liga bestätigt wissen.

„Wir haben gut trainiert und ein sehr gutes Testspiel gezeigt“, so der 30-Jährige. „Und uns trotz Verletzungsproblemen gut präsentiert – wir wissen aber auch den Wert dieses Spiels einzuschätzen.“ Der liegt allenfalls in der Erkenntnis, dass es seine Mannschaft eben doch kann. War in Schutterwald im letzten Spiel vor drei Wochen die Chancenverwertung bei sage und schreibe 20 Fehlwürfen das alles überstrahlende Manko, so wusste die Zweitliga-Reserve gerade auf diesem Feld zu überzeugen. Stocker: „Wir haben dieses Mal unsere Chancen genutzt und unsere Gegenstöße und freien Gelegenheiten zu fast 100 Prozent verwertet.“ Zuvor hatte er sehr viele Gegenstöße in die Trainingsarbeit einfließen lassen. Außerdem lag der Fokus auf der Stabilisierung der Abwehr.

In beiden Bereichen zeigte sich die Reserve der HSG Konstanz im Match gegen den Nationalliga-B-Aufstiegskandidaten nun deutlich verbessert. Und das, obwohl Konstanz ohne Jonas Löffler auskommen musste, der nach einer Finger-Operation an der Wurfhand zumindest ein Spiel aussetzen muss. Stocker hofft jedoch, dass er höchstens zwei Partien auf seinen Rückraum-Shooter verzichten muss. Dazu fehlt Torwart Lukas Herrmann nach einer Bänderverletzung wohl noch länger, dazu Philipp Kunde und der Langzeitverletzte Alexander Lauber. Dafür kann Stocker wieder auf einige A-Jugendliche bauen, die direkt vor der zweiten Mannschaft gegen den Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen spielen.

„Die Jungs, die da sind, bekommen das auch hin“, zeigt der HSG-Coach großes Vertrauen in seine verbliebene Mannschaft und hält überzeugt fest: „Gegen Kreuzlingen sah das auch gut aus.“ Froh ist der B-Lizenzinhaber, dass er als Stabilisator der Deckung auch wieder Michael Oehler einsetzen kann, denn gegen den TV St. Georgen erwartet er wie schon im Hinspiel „ein schweres Spiel. Wir hatten im Schwarzwald große Probleme und mussten lange kämpfen“, warnt Matthias Stocker in Erinnerung an den hart erkämpften 27:24-Sieg im September. Zwar rangiert Aufsteiger St. Georgen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, konnte aber oft lange mithalten oder sich zurückkämpfen. Zudem gelang zuletzt ein 32:25-Erfolg gegen Kappelwindeck/Steinbach, sodass die Gäste am Bodensee zwar mit dem Rücken zur Wand stehen, gleichzeitig aber neuen Mut geschöpft haben dürften.

„Wir wissen“, erklärt Stocker, „dass St. Georgen hochmotiviert ans Schänzle kommen und uns wieder mit einer offensiven Abwehr entgegentreten wird.“ Seiner Mannschaft und jedem Einzelnen attestiert er eine deutliche, positive Entwicklung, das größte Defizit liegt jedoch weiterhin in der fehlenden Konstanz. „Es wird nicht einfach, aber wir müssen dieses Heimspiel gewinnen“, fordert er deshalb bedingungslosen Einsatz. „Wir wollen weiter unter die Top Fünf, das war und ist unser Ziel.“