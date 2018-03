Handball HSG Konstanz II ist zurück im Titelrennen

Konstanzer U-23-Team klettert nach 32:19-Sieg gegen SG Kappelwindeck/Steinbach auf Platz drei der Handball-Südbadenliga.

Die Konstanzer ließen den Gästen aus der Nähe von Bühl keine Chance. Die HSG stellte eine stabile Defensive, hinter der sich zunächst Moritz Ebert in guter Verfassung zeigte. Später machte der Jugend-Beachhandballnationaltorwart Platz für Sven Gemeinhardt, der gegen seinen Ex-Klub mit Bruder Christian in den Reihen ein tolles Spiel ablieferte. „Das freut mich sehr“, sagte hinterher Trainer Matthias Stocker. „Sven stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und hat das überragend gemacht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns auf unser Torwart-Gespann mittlerweile sehr gut verlassen können.“

Vorne waren wie gewohnt die Löffler-Brüder, Joschua Braun und Samuel Wendel die Aktivposten, die ein extrem hohes Tempo anschlugen – mitunter zu schnell für Kappelwindeck/Steinbach. Zwar kam die SG nach dem schnellen Konstanzer 4:1 zum 4:4 zurück (11.), doch danach spielte fast nur noch die HSG – wie im Rausch. Nach einem gehaltenen Siebenmeter von Sven Gemeinhardt stellte Joschua Braun mit einem 5:0-Lauf auf 10:4 und sorgte früh für klare Verhältnisse. Zur Halbzeit hatten sich die HSG-Talente bereits einen Acht-Tore-Vorsprung erspielt.

Doch die Stocker-Equipe hatte noch lange nicht genug und keine Probleme mit einer immer offensiver werdenden Deckung der Gäste. Vor allem Jonas Löffler zeichnete sich mit seiner guten Übersicht aus und bediente seinen Nebenmann Samuel Wendel mehrmals mustergültig. Joel Mauch zauberte den Ball noch mit einem feinen Heber zum 20:9 in die Maschen (38.), nachdem der Vorsprung schon kurz nach der Pause auf zehn Treffer angewachsen war. Über 28:13 (51.) steuerte Konstanz einem 32:19-Sieg entgegen, der Tabellenplatz drei einbrachte. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, lobte Matthias Stocker uneingeschränkt, "es gab nichts zu bemängeln. Alle Mannschaftsteile haben mit einer guten Leistung überzeugt: Überragender Torwart, gute Abwehr und sehr variabler Angriff.“

Ein paar technische Fehler zu viel bemängelte der 30-Jährige dann zwar doch, freute sich aber zugleich über eine „außerordentlich gute Wurfquote“ und den trotz der offensiven Abwehr der Gäste nie abebbenden Spielfluss seiner blutjungen Truppe. „Der Rückraum war sehr uneigennützig, die Außen dadurch gut im Spiel und das Zusammenspiel mit dem Kreis erneut verbessert“, so Stocker. „Wenn wir so spielen, macht es wirklich Spaß. Nun sind wir da, wo wir hinwollen.“ Vor den nun anstehenden Spitzenspielen gegen die Topteams der Liga hat die HSG Konstanz II nur noch drei Punkte Rückstand auf die beiden vor ihr platzierten Teams.

HSG Konstanz II: Gemeinhardt, Ebert (Tor); Mauch (1), Portmann (2), Oßwald (1), Mack, Volz (3), S. Löffler (4), Fehrenbach (1), J. Löffler (4), Merz, Both (3), Braun (5/3), Wendel (8).