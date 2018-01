Handball HSG Konstanz II im Verfolger-Duell gefordert

HSG Konstanz II beginnt das neue Jahr mit einem Auswärtsspiel am Sonntag beim Tabellensechsten TuS Schutterwald

Handball, Südbadenliga: TuS Schutterwald – HSG Konstanz II (Sonntag, 17 Uhr, Mörburghalle). – Nach der kurzen Spielpause startet die HSG Konstanz II in die noch nicht beendete Hinrunde in der Südbadenliga gleich mit einem echten Kracher. Im Aufeinandertreffen des Tabellensechsten TuS Schutterwald gegen den siebtplatzierten Zweitliga-Nachwuchs vom Bodensee stehen sich zwei Verfolger im direkten Duell gegenüber. Der Sieger ist bei schon vor dem Spiel lediglich zwei beziehungsweise drei Punkten Rückstand auf den Tabellenersten ganz dick im Geschäft bei der Meisterschaftsvergabe.

"Wer gewinnt, bleibt dran“, meint auch HSG-Trainer Matthias Stocker. „Der Unterlegene verliert etwas den Anschluss.“ Deshalb ist für ihn die Marschroute klar: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, obwohl wir wissen, wie schwer das in Schutterwald wird.“ Dass seine Mannschaft schon wieder richtig gut in Fahrt ist, hat sie am Mittwoch mit einem deutlichen 33:24 (21:13)-Sieg beim Oberligisten TuS Steißlingen unter Beweis gestellt. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, lobte Stocker, wollte das deutliche Ausrufezeichen allerdings auch nicht überbewerten. Vor allem an der Konstanz habe es vor der Spielpause gefehlt, meint der 29-Jährige. „Wir hatten zu schwankende Leistungen“, sagt er, „die Statistiken zeigen, dass das, was wir im Angriff machen, in Ordnung ist, aber fast 27 Gegentore pro Spiel sind eindeutig zu viel.“ Außerdem erwartet er eine Verbesserung der Chancenverwertung, dann, so Stocker, stecke großes Potenzial in seinem Team. Zumal nun zum ersten Mal in dieser Saison der Kader fast vollständig einsetzbar ist. Neben Jerome Portmann meldeten sich auch Kapitän Manuel Both und Samuel Wendel wieder fit. Groß ist die Freude, dass auch Michael Oehler – schmerzlich vermisster Abwehrchef im Konstanzer Zweitliga-Team – nach seinen Operationen im Sommer sein erstes Saisonspiel absolvieren kann. „Man darf aber noch keine Wunderdinge von ihm erwarten, er kann jedoch für Entlastung sorgen“, bremst Stocker allzu große Erwartungen an Oehler, der wie Marius Oßwald schon für Schutterwald auflief.

Nachdem nun nur noch Alexander Lauber verletzt ausfällt, möchte der Ex-Zweitligaspieler vor allem, dass sein Team "unbekümmert und mit ganz viel Spaß" auftritt. Stocker: „Wir müssen es zum Vorteil machen, dass wir die jüngste Mannschaft der Liga sind."