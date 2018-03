Handball HSG Konstanz II gewinnt Spitzenspiel

Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz setzt sich in der Handball-Südbadenliga mit 33:28 gegen TuS Schutterwald durch

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

TuS Schutterwald

33:28 (16:11)

Das Topspiel zwischen den beiden Tabellennachbarn hielt, was es versprochen hatte. Wie von HSG-Trainer Matthias Stocker prognostiziert, schlugen beide Seiten von Beginn an ein sehr hohes Tempo an und boten attraktiven Handball im Gipfeltreffen der Südbadenliga. Vor allem Konstanz zündete von der ersten Sekunde an den Turbo und zog mit einer konsequenten Deckung und schnellem Umschaltspiel direkt das Tempo an. Der verdiente Lohn: 7:2 nach zehn Minuten. Danach vergab das jüngste Team der Liga die eine oder andere große Gelegenheit und bot dem TuS die Möglichkeit, sich etwas zu stabilisieren. Zur Halbzeit hatte der Fünf-Tore-Vorsprung aber weiter Bestand.

Nach dem Seitenwechsel baute die HSG die Führung auf 20:13 aus (37.). Die Gelb-Blauen verpassten es dann aber zunächst, den Sack endgültig zuzumachen und leisteten sich eine Schwächephase mit zahlreichen Fehlern. Dies nutzte Schutterwald konsequent aus und verkürzte nach 50 Minuten auf 22:25.

HSG-Torwart Moritz Ebert verhinderte Schlimmeres und lieferte den nötigen Impuls für seine Mitspieler, die nun innerhalb von nur vier Minuten auf 30:23 stellten und die Partie vorzeitig entschieden. „Ein verdienter Sieg mit durchweg positiver Leistung“, hielt Trainer Matthias Stocker fest. „Ich bin mit der Entwicklung der Jungs sehr zufrieden, denn unsere letzten drei Siege waren nochmal eine Steigerung gegenüber den knappen Erfolgen zu Rückrundenbeginn.“ Einziger Kritikpunkt des 30-Jährigen: „17 Gegentore in der zweiten Hälfte dürfen nicht unser Anspruch sein.“

Mit dem achten Erfolg in Serie hat sich sein Team vor der Spielpause über Ostern eine glänzende Ausgangsposition für den Saisonendspurt geschaffen. Nun bereits auf dem Relegationsrang platziert, bietet sich eventuell sogar die Chance, im nächsten Heimspiel in der Schänzle-Sporthalle Spitzenreiter Hofweier zu stürzen und abzulösen. (joa)

HSG Konstanz II: Gemeinhardt, Ebert (Tor); Hadlich, Portmann (2), Oßwald (2), J. Löffler (4), Mack (2), Volz (5), S. Löffler (4), Fehrenbach (1), Merz (1), Both, Braun (5/2), Wendel (9/4). – Z: 350.