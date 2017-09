Handball HSG Konstanz II feiert geglückten Saisonauftakt im Schwarzwald

Die Südbadeliga-Handballer gewinnen beim Aufsteiger TV St. Georgen mit 27:24.

Handball, Südbadenliga

TV St. Georgen

HSG Konstanz II

24:27 (14:11)

Der Start der neuformierten zweiten Mannschaft der HSG Konstanz in die Südbadenliga beim TV St. Georgen ist gelungen. Neu-Trainer Matthias Stocker war weitgehend zufrieden nach dem 27:24 (11:14)-Sieg. Vor allem darüber, dass sein junges Team auch mit Rückständen und hitziger Atmosphäre umgehen kann. Denn der Start gegen einen Aufsteiger, der im ersten Spiel von einer großen Kulisse angetrieben wurde, verlief zwar ordentlich, doch nachdem St. Georgen – immer wieder mit lang ausgespielten Angriffen – mit 9:7 (20.) in Front gegangen und zur Pause auf 14:11 davongezogen war, war ein erster kritischer Punkt und die erste große Bewährungsprobe für die Gäste gekommen. „Wir haben uns am Anfang schwergetan und vor der Pause einige leichte technische Fehler gemacht. Mir hat da der Mut gefehlt und wir waren nicht konsequent genug“, so Stocker.

Gerade die sehr aggressive und offensive 3:2:1-Abwehr der Gastgeber bereitete dem Oberliga-Absteiger vom Bodensee große Probleme und zwang den neuen HSG-Coach zu einigen taktischen Veränderungen in der Halbzeit. Umstellungen, die auf Anhieb den gewünschten Erfolg brachten. „Wir haben zu selten den Kreis gegen die 3:2:1 gesucht und gefunden“, so Stocker. „Außerdem haben wir dann bessere Entscheidungen getroffen und waren in der Abwehr noch stabiler.“ Mit einem 3:0-Lauf war der Rückstand bereits nach nicht einmal ganz gespielten zwei Minuten der zweiten Hälfte zum 14:14 egalisiert und Konstanz nach einem offenen Schlagabtausch am Drücker. Spätestens, als A-Jugendspieler Patrick Volz und der nun am Kreis kaum mehr zu stoppende neue Kapitän Manuel Both die Partie drehten (19:18/43.), kippte die umkämpfte Partie zugunsten des Zweitliga-Nachwuchses.

Stocker: „Wir haben eine sehr gute Abwehr gespielt und zusammen mit unseren guten Torhütern nur noch zehn Gegentore in der zweiten Halbzeit kassiert.“ Für den B-Lizenzinhaber der Schlüssel zum Erfolg, nachdem auch die Fehlerquote im Angriff deutlich gesenkt werden konnte. Die HSG-Talente setzten sich so mit einem guten Lukas Herrmann zwischen den Pfosten, der Maximilian Wolf nach 20 Minuten abgelöst hatte, auf 22:19 (49.) ab und mussten nur noch einmal, als die Schwarzwälder vom Siebenmeterpunkt zum 22:23 kamen, kurzzeitig um den ersten Erfolg bangen. Richtig in Gefahr geriet der erhoffte Saisonstart aber nicht mehr, da der bärenstarke Samuel Löffler mit seinem neunten Tor auf 27:23 erhöhte und St. Georgen mit dem letzten Treffer nur noch Ergebniskosmetik gelang. Ein Wermutstropfen war die Daumenverletzung von Jonas Löffler, die, so Stocker, „gar nicht gut aussah“. (joa)

HSG Konstanz: Wolf, Herrmann (Tor); Portmann (1), Oßwald (1), Kunde (2), Gottesmann, Mack, S. Löffler (9), J. Löffler (2), Wangler (1), Volz (2), Both (4), Braun (5/3), Mauch. – Z: 500.