Handball HSG Konstanz II feiert Auswärtssieg

In der Handball-Südbadenliga gelingt der HSG Konstanz II in einer knappen Partie ein 24:23-Erfolg gegen den BSV Sinzheim.

Handball, Südbadenliga

BSV Sinzheim

HSG Konstanz II

23:24 (13:11)

Der dritte Sieg in Folge war erneut ein dramatischer für die U23 der HSG Konstanz. Zwei Minuten vor Schluss lag man noch 22:23 in Sinzheim zurück, dann besorgte Fabian Maier-Hasselmann nervenstark vom Siebenmeterpunkt den Ausgleich. Zum Matchwinner wurde aber schließlich Patrick Volz, der sich erst einen Pass der Gastgeber schnappte und nach einer Konstanzer Auszeit mit der Schlusssirene zum 24:23-Auswärtssieg traf. „Das sind natürlich die schönsten Siege“, lachte HSG-Trainer Matthias Stocker zufrieden, wollte aber auch nicht verschweigen, dass es lange nicht nach einem Sieg ausgesehen hatte und dieser am Ende etwas glücklich war.

Zunächst lief es nämlich noch nicht wie vorgenommen und geplant bei den Talenten vom Bodensee. Sinzheim zeigte seine Stärken und hatte mit Peter Fodor zudem einen sicheren Rückhalt im Tor. Die Folge: 10:6 (17.). Gerade im Angriff hatte Konstanz große Probleme, sich in Szene zu setzen. „Mit der Offensive können wir über das ganze Spiel eigentlich nicht zufrieden sein“, bilanzierte Stocker, lobte aber zugleich die gute Deckungsleistung.

In der zweiten Halbzeit lief es besser, die HSG produzierte deutlich weniger technische Fehler im Angriff und hatte damit auch keine Gegentore über den Gegenstoß mehr zu beklagen. Nur zehn Gegentore mussten die Gäste in den zweiten 30 Minuten hinnehmen und stellten nach 43 Minuten erstmals wieder den Ausgleich her (15:15) – der Auftakt für eine extrem spannende Schlussphase. Von der gezeigten Cleverness und Coolness seiner jungen Mannschaft war der HSG-Coach sichtlich beeindruckt, vor allem in der Umsetzung des in der Auszeit angesagten letzten Angriffs: „Wir haben die Überzahl am Ende auf den Punkt ausgespielt. Davor hatten wir einige Fehler drin, aber am Schluss haben es die Jungs imposant runtergespielt – das hatte nicht viel mit jungem Team zu tun, war sehr gut und clever.“

HSG Konstanz II: Wolf, Herrmann (Tor); Portmann, Oßwald (2), Oehler (1), Mack, Volz (4), S. Löffler (2), J. Löffler, Merz (1), Maier-Hasselmann (5/2), Both (1), Braun (3/1), Wendel (5). – Z: 200.