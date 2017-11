Handball HSG Konstanz II empfängt Spitzenteam

Die HSG Konstanz II empfängt am Samstag mit der SG Muggensturm/Kuppenheim ein Spitzenteam der Südbadenliga.

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – SG Muggensturm/Kuppenheim (Samstag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Nach knapp vier Wochen ohne Spiel in der heimischen Schänzlehalle empfängt die HSG Konstanz am Samstag mit Muggensturm/Kuppenheim das nächste Südbadenliga-Spitzenteam. Im Duell Fünfter gegen Sechster geht es darum, wer den Anschluss an die Spitzengruppe halten kann und wer sich langsam Richtung Tabellenmittelfeld orientieren muss.

Nach einem kleinen Tal, das die Konstanzer in den letzten Wochen mit drei Niederlagen in Folge durchlaufen mussten, war im letzten Auswärtsspiel in Hofweier eine deutliche Leistungssteigerung bei der Mannschaft von Trainer Matthias Stocker zu erkennen. Mit der Rückkehr von Joschua Braun als einer der vielen Verletzten konnte die Zweitliga-Reserve weitgehend an die furiosen Vorstellungen der ersten Saisonspiele anknüpfen. Zwar muss das Konstanzer Perspektivteam weiter ohne zahlreiche Leistungsträger auskommen, doch in den nächsten Wochen ist etwas Entspannung in der schwierigen Personalsituation zu erwarten, wenn unter anderem die beiden Linkshänder Jerome Portmann und Alexander Lauber nach und nach zurückkehren werden.

„Bei Jerome müssen wir in den nächsten Wochen sehen, wie schnell es geht“, erklärt Stocker, vermeldet aber auch, dass Alexander Lauber noch länger auf sein Comeback warten muss. Gold wert war da die Rückkehr von Joschua Braun, der, so der B-Lizenzinhaber, „nach nur zweieinhalb Trainingseinheiten sofort wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat und eine wertvolle Alternative war“. Dazu konnte er Kapitän Manuel Both wieder einsetzen. „Wir müssen Geduld haben“, betont Stocker und fügt an: „Es sind schließlich alle gut, die da sind.“

Dies wurde beim Titelfavoriten Hofweier eindrücklich unter Beweis gestellt, der nach eigener Aussage die beste Saisonleistung für den 25:22-Erfolg gegen die HSG benötigt hatte. Mit den Gästen aus Muggensturm/Kuppenheim stellt sich nun ein echtes Schwergewicht der Liga am Schänzle vor, das Jahr für Jahr zu den Aufstiegsfavoriten zählt, auch wenn bei der SG nach dem Rückzug eines großen Sponsors in dieser Saison vermehrt auf junge Eigengewächse gesetzt wird.

„Muggensturm ist ein Team, das auf das Tempo drückt und oft über 30 Tore erzielt“, warnt der HSG-Coach und gibt eine klare Marschroute vor: „Wir wollen nach drei Negativerlebnissen den Bock umstoßen“, so der 29-Jährige. (joa)