Handball HSG Konstanz II: Als Team der Rückrunde ins Top-Spiel

HSG Konstanz II trifft am Samstag um 17 Uhr in der Schänzlehalle auf Altenheim und kann bei einem Sieg wieder um den Aufstieg in der Handball-Südbadenliga spielen.

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – TuS Altenheim (heute, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Die U 23 der HSG Konstanz ist die Mannschaft der Stunde. Sechs Spiele gab es in der Rückrunde für das Stocker-Team, sechsmal verließ es als Sieger das Spielfeld. Kein Team ist erfolgreicher. Damit hat sich die Zweitliga-Reserve ein Spitzenspiel gegen Altenheim erarbeitet.

Obwohl „nur“ der Tabellendritte auf den Sechsten trifft, für Matthias Stocker handelt es sich um ein „echtes Topspiel“. Der Grund: Beide Teams trennen nur zwei Punkte, Konstanz ist vom Relegationsrang einen Zähler und vom Spitzenreiter drei entfernt. Doch mit Altenheim verbindet das Konstanzer Lager keine allzu guten Erinnerungen, es ist sich bewusst, dass in der ausgeglichenen Liga jeder Ausrutscher alles auf den Kopf stellen kann. „Wir haben dort 35 Gegentore kassiert“, sagt Stocker und atmet beim Gedanken an das 32:35 tief ein. „Dort war das, was zuletzt richtig gut war, katastrophal.“ Gemeint ist die Abwehr, die zuletzt nach nur 21 Gegentoren viel Lob für „die beste Saisonleistung“ erhalten hatte.

Stocker wird nicht müde zu betonen, dass Altenheim „eine andere Hausnummer ist. Dort hatten wir keine Chance, gehen daher sicher nicht als Favorit in diese Partie.“ Erklärtes Ziel ist es, sich besser als im Hinspiel zu präsentieren, die damals ordentliche Offensivleistung zu wiederholen. Die Abwehr müsse mit Gerry Sutter (132 Tore, zweitbester Schütze der Liga) und Jan Meinlschmidt (114) zwei außergewöhnliche Shooter in den Griff bekommen. Stocker: „Der Schlüssel zum Erfolg wird sein, Mittel gegen die beiden finden und Grange nicht ins Spiel kommen lassen. Jetzt kommt ein echter Gradmesser“, meint er, „da können wir zeigen, ob wir es hinbekommen.“ Trotzdem will er nicht verhehlen, dass die HSG noch vor sechs Spielen im Niemandsland der Tabelle war und nun glücklich ist, im Kampf um den Aufstieg dabei zu sein. „Wir freuen uns auf das Match“, sagt der 30-Jährige. Damit es nicht ganz schnell wieder in die andere Richtung geht, fordert er eine neuerliche Steigerung.