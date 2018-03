Vorfreude bei der HSG Konstanz auf Handball-Event vor riesiger Kulisse. Rund 1700 Zuschauer werden in der Schänzlehalle erwartet. Zum Höhepunkt empfängt das Zweitliga-Team von Trainer Daniel Eblen den TV Emsdetten

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TV Emsdetten (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Superball! Der Tag, der in Konstanz einmal im Jahr für „ganz besondere Emotionen sorgt“, wie Daniel Eblen erzählt. Der Cheftrainer der HSG Konstanz beobachtet von Tag zu Tag eine ansteigende, besondere Stimmung vor einem der Saisonhöhepunkte. Die Halle zum Bersten gefüllt, die Atmosphäre elektrisierend und der Gegner hochattraktiv: Die Zutaten für das fünfte Großevent zusammen mit dem SV Allensbach versprechen wieder ein unvergessliches Ereignis für alle Beteiligten und Zuschauer. Und nicht zuletzt lockt, da Aue gegen den Tabellenführer Bergischer HC antreten muss, der erneute Sprung auf die Nichtabstiegsplätze. Das zieht die Fans wieder in Massen an, rund 1700 Zuschauer werden erwartet.

Doch der Gegner, der zum Top-event erwartet wird, ist ein echtes Handball-Schwergewicht und eine Institution in der 2. Bundesliga: der TV Emsdetten. Die aktuelle Saison ist bereits die 31. im Bundesliga-Unterhaus für den Verein aus der 36000-Einwohner-Stadt. Das Superball-Match ist so schon das 1010. Zweitliga-Spiel in der Geschichte des Traditionsvereins.

Mit der Gesamtbilanz von 1073:945 Punkten rangiert der TV Emsdetten zudem unangefochten auf Platz eins der Ewigen Tabelle der 2. Liga. In der Saison 2013/14 durften die Münsterländer sogar ein Jahr lang Erstliga-Luft schnuppern. Beflügelt von der Atmosphäre beim Superball gelangen der HSG Konstanz in vier Duellen jedoch vier Siege. Allerdings stellt sich nun eine eingespielte und erfahrene Mannschaft mit herausragenden Individualisten vor.

Respekt hat man vor Emsdetten in Konstanz aber vor allem aufgrund der vergangenen drei Duelle, die alle klar an die Westfalen gingen. Eblen: „Bisher haben wir gegen Emsdetten nie gut ausgesehen.“ Neben einer eher ungewöhnlich interpretierten 6:0-Abwehr beherrscht der TV auch eine aggressive 3:2:1-Variante und sei damit genauso variabel wie im Angriff, macht der HSG-Coach klar.

Da braucht es schon einen außergewöhnlichen Tag für ein Konstanzer Erfolgserlebnis – und der Superball bietet dafür beste, ganz besondere Voraussetzungen. „Der Superball ist für uns immer etwas ganz Großes“, freut sich der 43-Jährige und sagt: „Wenn schon bei den Spielen am Nachmittag die Halle gut gefüllt ist und eine richtig gute Stimmung herrscht, weiß man, dass am Abend die ganze, komplett gefüllte Halle hinter uns steht.“