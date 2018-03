Fußball Gute Laune auf der Rielasinger Talwiese

1. FC Rielasingen-Arlen empfängt am Sonntag den abstiegsgefährdeten 1. SV Mörsch. Der FC Singen hat am Samstag den Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga, den SV Linx, zu Gast, Radolfzell spielt am Samstag in Lahr.

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – 1. SV Mörsch (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Gute Stimmung auf der Rielasinger Talwiese: Dem Sieg gegen Tabellenführer SV Linx folgte ein Erfolg beim SV Stadelhofen. Gegen einen defensiven Gastgeber suchte die Mannschaft in den meisten Situationen die spielerische Lösung und kam trotz Rückstand zu einem verdienten Sieg.

Am Sonntag werden die Hegauer wieder auf einen defensiven Gast treffen. Mörsch wird wohl kaum anreisen, um ein Offensivfeuerwerk abzubrennen. Die Gäste sind tief im Abstiegskampf verstrickt. Gegen den Tabellennachbarn Neustadt wollte Mörsch zuletzt die Aufholjagd starten, doch diese wurde vom erneuten Wintereinbruch gestoppt. So bleiben die Mörscher nach bisher drei Rückrundenspielen weiter ohne Punkt. Erstaunlich, dass die Gäste auf ihrem kleinen Platz in der gesamten Runde erst sieben Punkte geholt haben, also gerade die Hälfte jener Zähler, die die Mannschaft des scheidenden Trainers Dietmar Blicker auf fremden Plätzen einheimsen konnte. Blicker ist bekannt dafür, dass er mit seiner Mannschaft eine spielende Philosophie entwickeln möchte, da war der 1. SV Mörsch in der vergangenen Saison auf einem guten Weg, auch wenn der Abstiegskampf lange gedauert hatte. Doch der Verlust von wichtigen Spielern war sicher nicht förderlich und so findet der SV sich wieder im Tabellenkeller wieder.

Die Mannschaft von Jürgen Rittenauer dagegen will ihren guten Lauf fortsetzen. Das Trainerteam und die Spieler versuchen, die Philosophie, mit spielerischen Mitteln Lösungen zu finden, weiter entwickeln. Dabei stand am vergangenen Wochenende der gesamte Kader zur Verfügung, einzig Patrick Leschinski musste passen. Dafür war Christoph Matt wieder im Kader und absolvierte die ersten Rückrundenminuten. (te)

FC Singen 04 – SV Linx (Samstag, 15.30 Uhr, Waldeck-Sportplatz). – Das zurückliegende Derby brachte nicht die erhofften Punkte für die Hohentwieler. Damit stecken sie weiter im Abstiegsstrudel fest. Die kommende Aufgabe macht die Situation nicht einfacher, Tabellenführer Linx gibt am Samstag seine Visitenkarte ab. Sowohl er als auch der Freiburger FC spielen in dieser Saison in einer eigenen Liga. Diese beiden Mannschaften werden den Titel unter sich ausmachen. Da es beim FC 04 derzeit sportlich nicht rund läuft, einige Störfeuer abseits des Platzes für Unruhe sorgen, wird das Spiel am Wochenende zur Mammutaufgabe für die Blau-Gelben. „Von der Papierform her haben wir keine Chance“, sagt Sportvorstand Michael Zinsmayer, „jedoch werden wir auch in diesem Spiel alles in die Waagschale werfen und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen“. Der SV Linx möchte natürlich den „Platz an der Sonne verteidigen“, wird entsprechend motiviert zu Werke gehen. „Das ist so wie David gegen Goliath“, sagt der Singener Trainer Vice Barjasic und „alles andere als eine Niederlage wäre nicht normal. Doch wir werden alles dafür tun, um zu überraschen.“ Wichtig wird sein, dass die schmerzliche Niederlage vom Wochenende aus den Köpfen der Spieler ist. Die Hausherren müssen über sich hinauswachsen und bis zum Schluss kämpfen, wenn eine Überraschung gelingen soll. (mab)

SC Lahr – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – Der FC 03 Radolfzell ist sehr gut aus der Winterpause gekommen, dabei sind schon einige Punkte aufgefallen: Mit Robin Niedhardt ist der FC 03 Radolfzell noch variabler im Sturm. Es werden im Gegensatz zur Vorrunde Heimspiele souveräner gestaltet und gewonnen. Alles Punkte, die sich das Trainerteam gewünscht hat. Der FCR steht im Augenblick auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz (32 Punkte), der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bereits elf Zähler. Betrachtet man das Hinspiel, so war das eine intensive Partie auf Augenhöhe, die unentschieden endete.

Blickt man auf die Statistik beider Mannschaften, hat Lahr 37 Punkte und damit fünf mehr als der FCR; bei den Toren sind beide Klubs auf Augenhöhe. Lahr traf 35 mal (1,95 pro Spiel) und Radolfzell konnte 34 Tore schießen (1,79 pro Spiel). Bei den Gegentoren sind die Lahrer klar besser. Sie sind mit nur zwölf Gegentoren mit Abstand die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren der gesamten Liga in dieser Saison. Lahr steht in der Heimtabelle auf einem sehr guten dritten Platz, hat sogar den Freiburger FC mit 4:1 besiegt und Rielasingen 5:1 geschlagen. Die einzige Mannschaft, die Lahr auf der Dammenmühle bis jetzt hat besiegen können, ist der SV Linx.

Schaut man auf den FC 03 Radolfzell, liegt der in der Auswärtstabelle auf Platz zwei, hat erst ein Spiel auf fremdem Platz verloren und sogar in Linx gewonnen. Vergleicht man die Power-Ranking-Tabelle, die aktuelle Formkurve aller Teams der Liga, steht der FCR momentan auf Platz eins. Und der SC Lahr ist Fünfter. So darf man sich auf ein spannendes Spiel am Samstag in Lahr freuen, und auf Tore hoffen, haben doch beide Teams mit Martin Wäschke (SC Lahr) und Alex Stricker (FCR) exzellente Torjäger in ihren Reihen. Beide haben bislang in dieser Punkterunde je 13 Tore erzielt. (km)